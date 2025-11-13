ＩＡＣＥトラベル<343A.T>が後場急伸している。正午ごろに発表した９月中間期連結決算が、売上高１５億６００万円（前年同期比１８．０％増）、営業利益４億１０００万円（同４９．７％増）、純利益２億８１００万円（同４７．０％増）と大幅増収増益となったことが好感されている。



クラウド出張手配システム「Ｓｍａｒｔ ＢＴＭ」の利用企業が順調に増加したＢＴＭサービスが業績を牽引。また官庁・公務サービスで国内出張及び団体の受注が増加したことや、米軍サービスで国内パッケージツアーや団体の受注が増加したことも売上高・利益の押し上げに貢献した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高３０億円（前期比１１．４％増）、営業利益６億８０００万円（同１２．０％増）、純利益４億３７００万円（同１０．９％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS