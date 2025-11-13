Travis Japanが出演するディズニープラス オリジナルシリーズ『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、2026年上期にディズニープラスで独占配信されることが決定した。

本作は、11月13日に香港ディズニーランド・ホテルで開催された、ウォルト・ディズニー・カンパニーが今後予定している配信作品を紹介する「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」で情報が発表された本作は、Travis Japanがアメリカを旅するトラベルドキュメンタリー番組。

Travis Japanは、宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗の7人で構成されたグローバルで活躍するアイドルグループ。2022年3月、メンバー全員でダンス、歌、表現力を磨くためにアメリカ・ロサンゼルスへ留学。同年7月には、アメリカの人気オーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』シーズン17に出演し、見事準決勝に進出。さらに10月には、メジャーデビューシングル『JUST DANCE!』で全世界配信デビューを果たした。現在は、グループでワールドツアーを開催するほか、ドラマやバラエティなど多方面で各メンバーが活躍している。

本番組では、そんなTravis Japanがさらなる成長とメンバーの絆を深めるため、旅行プランニングの資格を持つ川島の企画のもと、思い出の地・アメリカを巡る。ワールドツアーを終えた直後のグループにとって貴重な10日間の夏休みに、まだ見ぬアメリカの大自然やカルチャーに触れる旅の中で、彼らがさらけ出す素顔と成長の様子を追いかける。

あわせて公開されたファーストルックでは、アメリカンドリームの象徴である“ルート 66”沿いの街・セリグマンや雄大な自然をバックに、自然体の7人が写し出されている。また、メンバーからのコメント動画も到着した。

（文＝リアルサウンド編集部）