株式会社第一生命経済研究所のレポートによると、日本には約50.4兆円のタンス預金があると試算されています。タンス預金の目的はさまざまですが、もしもタンス預金の目的が「税金逃れ」であれば、それは危険です。今回、税理士法人グランサーズ共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が、タンス預金が税務署にバレる理由と、バレた場合に課されるペナルティについて、実例を交えながら解説します。

相続税はタンス預金で節約できるの？

マイナンバーカード発行以降、日本のタンス預金の総額が減っているという話ですが、これは本当です。

株式会社第一生命研究所の試算によると、2024年9月時点のタンス預金はおよそ50兆4,000億円と、ピーク時の約60兆円から10兆円近く減少しています。

とはいえ、いまだ相当なお金がタンス預金になっており、市場に出回っていないということです。

タンス預金とは、現金を銀行口座に入れず自宅などで保管している状態を指します。わざわざ口座からお金を下ろす手間がなく便利だからという人もいますが、税金対策として活用できると考えている人も少なくありません。

「口座に入れなければ足がつかないので税務署にはバレないだろう」という発想です。特に、親から相続したお金を意図的にタンス預金にして申告せず、相続税を抑えられると思っている人が多いようです。

しかし、税務署はさまざまな方法で収入状況や財産状況を把握しています。口座に入っていないお金があったとしても、そこから推測して把握してくるのです。経験上、税務署は結構捕捉してきます。

タンス預金がバレる主な理由

申告していないお金が税務署にバレる理由は次の通りです。

預金通帳から判明するケース

預金の引き出し回数や入金記録からバレることがあります。

通常、生活費としてある程度の回数で引き出すものですが、金額が大きいと税務署は「生活費にしては多すぎないか、引き出してタンス預金にしているのでは」と疑います。

また相続の場合、被相続人と相続人の両方の通帳が調査され、相続前後に大きな入出金があれば理由を聞かれます。相続税調査では過去10年間の記録を遡ることもあるため、何年も前に移していても発覚する可能性が高いです。

支払調書からバレるケース

退職金や満期保険金、株の配当金などは、会社や保険会社、証券会社が税務署に支払調書を提出する義務があるため、税務署は皆さんの手元に入ったお金を把握しています。確定申告に反映されていないと「そのお金はどうしたのですか」と聞かれます。

意外なところでは、貴金属や宝石を売却した場合も、1点または一組あたり30万円を超えると支払調書が共有され、売却益が課税対象になります。

そのほか、不動産購入時も登記情報から税務署に伝わります。大きな買い物は基本的に税務署に知られていると考えたほうがいいでしょう。

敷地内に3億円を埋めて脱税…とある土木会社の末路

確定申告の内容からバレるケース

日本では所得や財産に関する情報が国税の「KSKシステム」で統合管理されています。確定申告情報、源泉徴収情報などが登録され、複数のデータから整合性をチェック可能です。誤った申告や過少申告をすると、取引先や勤め先のデータからおかしい点がわかります。

現金商売の飲食店や水商売の方で、売上を口座に入れず保管して申告しない人もいますが、取引先が情報を出すためバレます。結局、どこに隠してもデータや記録を辿ればわかってしまうのです。

面白い例として、土木会社の敷地内に3億円を埋めていたケースがあり、重機で掘り起こされて発覚しました。所得隠しが疑われると、そこまで調べられる可能性があります。

バレた場合のペナルティ

無申告のタンス預金がバレると、修正申告で不足税額を追加納付します。元々の不足税額に加え、ペナルティが課される仕組みです。

■延滞税：納期限の翌日から納付までの期間に課され、2ヵ月までは年7.3%、以降は年14.6%。期間が長いほど高くなります。

■無申告加算税：不足税額の15〜30%が上乗せされます。

■重加算税：意図的な無申告の場合、不足税額の40%（5年以内に再び課せられると50%）になります。タンス預金は意図的なケースが多いため、重加算税の可能性が高いです。

実際の例として、夫から相続した約4億8,000万円をタンス預金にし、約2億3,000万円を脱税したケースでは、最終的に約3億2,000万円の追徴課税を支払いました。手元に残そうとした結果、大半がなくなってしまうのです。

なお、悪質な場合は逮捕の可能性もあります。

結局、無申告のタンス預金は税務調査でバレる可能性が高いです。無用なトラブルを避けるためにも、タンス預金の扱いには十分注意しましょう。

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表

公認会計士・税理士