¢£´äËÜ¤¬Å¹Æâ¤Î¾²¤ä¶À¤òËá¤¯»Ñ¤ä¥«¥Ã¥È¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë»Ñ¤â
¡ÚÆ°²è¡Û´äËÜ¾È¤¬¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤äÅ¹ÆâÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ①～③
Snow Man¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ´äËÜ¾È¤Î¡ÖHai¡Çs Salon¡×¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£´äËÜ¤Ï¿¼ß·Ã¤ºÈ¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖSymmetry¡×¤ÇÍýÍÆ»Õ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥àー¥Óー¡£
´äËÜ¤¬Î¾¼ê¤Ë¤Ï¤µ¤ß¤È¤¯¤·¤ò»ý¤Á¡¢¥Þ¥Í¥¥ó¤Î¥Ø¥¢¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë»Ñ¤«¤éÅ¹Æâ¤Î¾²¤ä¶À¤òËá¤¯»Ñ¡¢¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¥Ðー¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ËÉª¤ò¤Ä¤¯»Ñ¡¢»ØÆ³¤ò¼õ¤±¼ÂºÝ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ä¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ò¥·¥ã¥ó¥×ー¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Òー¤¯¤ó¤ËÈ±¤ÎÌÓÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö»ØÌ¾¤ÇÄÌ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¿¦¶È¤â»÷¹ç¤¦¤Î¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£