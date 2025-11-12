この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マニアック天気」では、気象予報士の松浦悠真氏が『【台風26号】沖縄300ミリ超の大雨 14日にかけさらに雨量増加 13日は警報級の高波も』と題し、台風26号と前線による異例の大雨及び高波リスクについて詳しく解説した。



松浦氏は「13日の午後になりますと、低気圧本体の活発な雨雲が沖縄本島、もしくは天道地方あたりにかかってくる。この時に雨と風がかなり強まり、荒れた天気になってきそう」と13日午後以降の警戒を呼びかけた。加えて、久米島での24時間降水量が11月の記録を大きく塗り替え、既に300ミリ超が観測されたと伝えた。



今回の記録的豪雨については「台風だけではなくて、前線の影響が絡んでいるから」と解説。さらに「この夏、真夏並みの暖室流が入ってきている中で、北からは本格的な秋の冷たい空気、乾いた空気が入ってくる。この気団のコントラストが非常に大きくなりやすいのが今回の台風の特徴」と、今年ならではの気象条件も指摘した。



13日夜には再び組織化した活発な雨雲が沖縄本島周辺にかかり、「もうすでに大雨になっている状況でこの活発な雨雲がかかってくるというところが警戒ポイント」と重ねて注意喚起。最新予想では「沖縄本島地方で13日朝6時まで120ミリ、14日朝6時までにさらに100ミリ、先島諸島でもそれぞれ70ミリ、60ミリと、すでに300ミリ超えてきているところにさらに200ミリぐらい降る恐れがある」と述べた。



また、温帯低気圧化の過程で風や高波も強まる可能性があり、「13日になると沖縄本島18メートル、先島諸島は20メートルということで、上振れしていくと暴風となる恐れがあります」「高波も警報級となりそう」と、14日明け方まで警戒を継続するよう呼びかけた。



動画の締めくくりでは「あさって14日の金曜日までは大雨に警戒が必要」とまとめ、視聴者に最新情報への注意を呼びかけた。