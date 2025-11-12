高市総理は12日、参議院・予算委員会に出席し、自民党の派閥の裏金問題に関与した佐藤官房副長官の登用を見直す考えがないかを問われ、「一度任命したものを白紙にするつもりはない」と拒否しました。

立憲民主党 蓮舫 参院議員

「不記載議員を登用された。とりわけ、選挙を経ていない佐藤官房副長官をなぜ任用したんでしょうか。この人事、一旦白紙にしませんか」

高市総理

「一度任命したものを白紙にするつもりはございません。不記載になった方もいらっしゃいますけれども全員に活躍していただきたいと思っております」

佐藤啓官房副長官をめぐっては、派閥の裏金問題に関わったものの選挙での有権者の信任を得ていないなどとして、副長官への起用を野党側が強く反発し、佐藤氏が参議院の議員運営委員会などに出席できない状況が続いています。

立憲民主党の蓮舫参院議員は、12日の参議院・予算委員会で佐藤副長官の起用を白紙に戻す考えがないか、高市総理に迫りましたが、高市総理は「一度任命したものを白紙にするつもりはない。全員活躍、全世代総力結集で、不記載になった方も全員に活躍していただきたい」と強調し、佐藤副長官や党役員、副大臣・政務官の人事をかえることを拒否しました。