¸©¤¬2025Ç¯ÅÙ¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ç37.4%¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç80.1%¡¢¹â¹»À¸¤Ç99.3%¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ5.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¡¢Ä´ºº³«»Ï°ÊÍè½é¤á¤Æ8³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸©À¸³è´Ä¶´ë²è²Ý¡¦×¢²¬Í¥»Ê¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î»Ò¤É¤â¤¬²¿¤é¤«¤ÎSNS¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤«¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¾®³ØÀ¸¤Î4³ä¼å¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Î6³ä°Ê¾å¤¬Ê¿Æü¤Ë2»þ´Ö°Ê¾å¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£ÄãÇ¯Îð²½¤äÄ¹»þ´Ö²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Î»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö²ÈÄí¤Ë¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¬63.9%¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ï81.9%¤È18¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê×¢²¬Í¥»Ê¤µ¤ó¡Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¬°ìÈÖÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²ÈÄí¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¸©¤ÏÈÈºá¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÍ³²¤Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¥¢¥×¥ê¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î³èÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£