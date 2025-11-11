»øJ°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÏWBC¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈÅê¼ê¤ò²¿¿Í¸Æ¤Ù¤ë¤«¡Ä¥«¥Ö¥¹º£±Ê¤éÁ°Âç²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï´Ø¿´Çö¡¢»î¤µ¤ì¤ë¸ò¾ÄÎÏ
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ºò10Æü¡¢15¡¢16Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ø¸þ¤±¡¢µÜºê¤Ç¹Åç¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼½àÈ÷¡×¤ËÍ¾Ç°¥Ê¥·¡Ä¸½»þÅÀ¤Ç·ÀÌó¶â76²¯±ß¡¢Íè¥ª¥Õ¤ÏºÇÂç121²¯±ß¤Þ¤Ç¤¢¤ë
¡¡ÍèÇ¯3·î¤ÎÂè6²óWBC¤«¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤¬Æ³Æþ¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡ÊÅêµå´Ö¤Î»þ´ÖÀ©¸Â¡Ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÅê¼ê¤ÏMLBµå¤ò»ÈÍÑ¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Ï»°²ó¡¢Âè2ÀèÈ¯¤òÁÛÄê¤·¤Æ3ÈÖ¼ê¤Ë¶ùÅÄ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤â¡¢2²ó3Ê¬¤Î2¤ò9°ÂÂÇ9¼ºÅÀ5»Íµå2Ë½Åê¤ÎÂç±ê¾å¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2ÈÖ¼ê¤ÎÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÅêµå¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ÆÅê¤²µÞ¤¤¤Ç¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£¤Ç¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é7ÉÃ¤°¤é¤¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤Ï»È¤¨¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£º£Æü¤Ï¤â¤¦Áá¤¹¤®¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡£Åê¤²µÞ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥à¤âÊø¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡NPB¤ÎÅê¼ê¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ËÉÔ´·¤ì¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤µ¤ëNPB´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
µð¿Í²¬ËÜ¡ÖÁª¤Ð¤ì¤¿¤éÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ïº£¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤ä»³ËÜ¤òÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤¹¤ë¤Ù¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢°§»¢¤·¤¿ºÝ¡¢ÂçÃ«¤ä»³ËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£±Ê¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤éÁ°²óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âWBC¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤ËÁ°²óÂç²ñÄ¾Á°¤Ë¸Î¾ã¤·¡¢½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿ÎëÌÚ¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤Ï¡ØÀäÂÐ¤Ë½Ð¤¿¤¤¡Ù¤È°ÕÍßÅª¤À¤Ã¤¿¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÏÀé²ì¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤äµÆÃÓ¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤ò´Þ¤á¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÏÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤·¤¿¤¤¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Î¸ò¾ÄÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29¡Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ç¤â¡ÖÁª¤Ð¤ì¤¿¤éÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ð¾ì¤Ë°ÕÍßÅª¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤â¡Ö½Õ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÆ°¤¯¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµð¿Í¤Î¥³¡¼¥Á»þÂå¤Î°æÃ¼´ÆÆÄ¤«¤é¼éÈ÷¤ÎÆÃ·±¤ò¼õ¤±¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢¸å¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ3ÅÙ¼õ¾Þ¤ÎÆâÌî¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£²¬ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¡Ø°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ë¤Ï°ÜÀÒÀè¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢²¬ËÜ¤Î°ÕÍß¤ÏÍê¤â¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤¹¤Ç¤ËÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤¬±¦Éª¼ê½Ñ¤Ç½Ð¾ì²óÈò¤Ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤éÅê¼ê¤ò²¿¿Í¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤«¡£À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤ÇÍè½Õ¤ÎWBC¤ÏÂçÀª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾Íè¤ÎÊÆÄ©Àï¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼WBC¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£
