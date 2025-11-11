″オープンマリッジ″宣言のYoutuberヒカル、7本連続でミリオン再生達成を報告！ファンからの反応に感謝
人気Youtberのヒカルが自身のXを更新。9月に自身のYoutubeチャンネルで発表した「オープンマリッジ」宣言により登録者が激減し、一時は再生数も落ち込んでいたが、直近の動画が7本連続でミリオン再生を達成したことを報告した。ヒカルは「僕より好感度が高く誰からも嫌われていない人でも大半がミリオン再生されていないのは何故なのか？」と疑問を呈し、自身の活動スタイルについて考えを述べた。直近Xに投稿された内容では、嫌われていることよりも「優先して選ばれないこと」の方が今の時代は辛いのではないかと述べ、常に少数派として戦ってきたことを強調している。
この投稿にファンからは「こういう事言っちゃう所が好きだわ。」「効きすぎてて草」「強烈にヒカルさんが刺さっております」などの称賛の声が多く集まった。
この投稿にファンからは「こういう事言っちゃう所が好きだわ。」「効きすぎてて草」「強烈にヒカルさんが刺さっております」などの称賛の声が多く集まった。
炎上から1か月半が経ち、登録者は激減して再生も一時期落ちましたが— ヒカル (@kinnpatuhikaru) November 9, 2025
なんとか直近の動画は7本連続でミリオン再生いけました
いいものを出せばちゃんと評価してもらえるというホッとした気持ちと、…