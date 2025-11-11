持ち運びやすさが格段にアップ！衛生面も安心な100均トラベルグッズ

ダイソーで人気のネックピローが進化して登場！収納袋がセットになったことで、より持ち運びやすくなりました。口をつけずに手動で空気を入れるタイプなので、衛生面も安心。外出先でも手軽にネックピローを使えます！旅行やお出かけの際に、飛行機や車で移動するときにあると便利ですよ。

商品情報

商品名：手動プレス式ネックピロー（収納袋付）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：横34cm×縦24cm×厚み10cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480615462

より持ち運びやすくなった♡ダイソーで人気のネックピローが進化！

ダイソーのトラベルグッズで外せないアイテムといえば、やはりネックピロー。空気を入れて膨らませるタイプはこれまでいろいろな商品が販売されてきましたが、より便利に使えるものが登場しています！

今回ご紹介するのは、こちらの『手動プレス式ネックピロー（収納袋付）』。手動プレス式ネックピローに、待望の収納袋が付きました！

価格は330円（税込）。手動式のネックピローは以前も220円で販売されていましたが、110円プラスされて収納袋が付いたのは嬉しいです。

手動式なので口を直接つけずに膨らませることができるのが、このネックピローの良いところ。

衛生的なので、家族や友人にも気軽に貸すことができます。

手順も簡単なので、外出先でも手軽に使うことができて便利ですよ。

では、実際に膨らませてみましょう。

まず、裏面の排気口を閉じ、ポンプの空気入れ口を開きます。

あとは、膨らむまでひたすらプッシュします！

ちなみに、空気を入れる際はやや力が必要です。

空気を十分に注入できたら、ポンプの空気入れ口を閉じて完了です。

口をつけて空気を入れなくていいので、周りの目を気にしなくていいのがありがたいです。

地味にこの作業が恥ずかしいのと、衛生面が気になってこの手のネックピローを買うのをためらっていましたが、これなら気にせず使えます！

収納袋があるとないとでは持ち運びやすさが違う！

クッション性は価格がお高めのネックピローほどではないですが、300円ということを考えると妥協できるレベルです。

空気の注入量によってフィット感が変わるので、お好みで調節するのがおすすめですよ。

空気を抜く際は、裏面の排気口を開けるだけでOK。

本体を押して空気を抜きます。

完全に空気が抜けたら、折り畳んで収納袋にしまいます。

コンパクトになるだけでなく、収納袋に入れることでネックピローが広がらないので持ち運びやすいです！

飛行機や車、夜行バスなどでの移動の際に、あると便利ですよ。

今回はダイソーの『手動プレス式ネックピロー（収納袋付）』をご紹介しました。

手動プレス式ネックピローはダイソーでも人気が高いアイテムなので、収納袋付きのこちらも争奪戦になりそうです…！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。