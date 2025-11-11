この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

経営者さん（ディスプレイデザイン社長）「4桁は超えてますが…貯金は全部サーフィンに！」自分主義な若者へ苦言も

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気インタビュー企画の動画「カッコ良すぎる経営者にインタビュー」では、58歳でディスプレイデザイン会社の社長を務める経営者さんが登場。動画内では、業界の裏側からプライベートのこだわりまで、率直に語った。



社長は「超大型クライアントさんがお客さんです」と語り、ショーウィンドウなどに設置されるディスプレイを完全オリジナルで制作していると明かす。大規模案件を多数手がけており、「何千万みたいな世界」と、そのダイナミックな仕事ぶりを打ち明けた。



報酬について尋ねられると、「役員補助なので、4桁は超えてます」と高収入を公言。しかし、意外にも貯金額は「数百万レベルです。全部使っちゃいます」と話し、その理由については「サーフィンをしてるので」と笑顔で回答。「道具にはかかんないんですよ。行く費用にかかります」とし、「バリですね」と、本場まで波乗りに出向くというアクティブな一面をのぞかせた。



また、現場で働く若者に向けては「自分主義っていうか。信用を得られるための努力は絶対した方がいいと思います」とメッセージ。自身の経験を踏まえたアドバイスで動画を締めくくった。