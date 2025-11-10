ドル円、１５４円台を回復 米政府機関閉鎖にようやく出口も＝ＮＹ為替序盤
きょうの為替市場でドル円は再び１５４円台を回復。４１日目に入っている米政府機関閉鎖だが、ようやく出口がひとまず見えてきているようだ。
米上院は９日、手続き上の措置で投票を実施し、一部の民主党議員の賛成を得た。合意内容は、農務省と退役軍人省、議会自体の２０２６年度（２５年１０月－２６年９月）予算案は可決。その他の省庁については来年１月３０日までのつなぎ予算を確保する。
本会議で可決でも、成立には修正案の下院での再可決とトランプ大統領の署名が必要となるが、大きく前進はした格好。一方、対立していた医療保険制度改革法（オバマケア）に基づく補助金延長に関しての採決は１２月に行うことで合意した。ただし、１２月に採決で揉めるようであれば、１月に再度不安定になりそうな情勢は残る。
つなぎ予算案が成立した場合、市場の注目は発表が延期されていた米経済指標がどうなるのかだが、９月分の発表と、集計できていないであろう１０月分を含めてどうなるのか、いまのところ全く未知数。
ドル円は１５５円台に向けて再び歩みを進めているが、１１月に入って以降１５４円台半ばの水準で何度も上値を止められている。目先はその水準を突破し、１５５円を試す展開になるか注目される。
なお、日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない。
10日（月）
現行付近にはなし
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
米上院は９日、手続き上の措置で投票を実施し、一部の民主党議員の賛成を得た。合意内容は、農務省と退役軍人省、議会自体の２０２６年度（２５年１０月－２６年９月）予算案は可決。その他の省庁については来年１月３０日までのつなぎ予算を確保する。
本会議で可決でも、成立には修正案の下院での再可決とトランプ大統領の署名が必要となるが、大きく前進はした格好。一方、対立していた医療保険制度改革法（オバマケア）に基づく補助金延長に関しての採決は１２月に行うことで合意した。ただし、１２月に採決で揉めるようであれば、１月に再度不安定になりそうな情勢は残る。
つなぎ予算案が成立した場合、市場の注目は発表が延期されていた米経済指標がどうなるのかだが、９月分の発表と、集計できていないであろう１０月分を含めてどうなるのか、いまのところ全く未知数。
ドル円は１５５円台に向けて再び歩みを進めているが、１１月に入って以降１５４円台半ばの水準で何度も上値を止められている。目先はその水準を突破し、１５５円を試す展開になるか注目される。
なお、日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない。
10日（月）
現行付近にはなし
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美