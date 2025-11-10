砂丘に立つ綾瀬はるかの笑顔が、画面越しに爽やかな風を運んでくるようだった。11月に発売される2026年カレンダーの撮影オフショットがスタッフの公式Instagramで公開されると、コメント欄は「天使すぎ」「屈託のない笑顔が素敵」「朝から元気をもらえた」といった声であふれた。大自然の中で見せた無邪気な笑いは、女優としての華やかさと人としての素朴さ、その両方を感じさせる。

映像に映る綾瀬は、白いTシャツにラベンダー色のボタニカル柄スカートという軽やかな装い。風に揺れるスカートと、砂に沈んだビーチサンダルが、リラックスした空気をつくり出している。笑顔の理由は語られていないが、何かに心から笑っている姿が自然体で、見る人の心を温めた。

40歳を迎えても、彼女の透明感は少しも揺らがない。デビュー以来、ドラマ『世界の中心で、愛をさけぶ』や『JIN－仁－』など多くの名作で心に残る演技を見せてきたが、その根底にあるのはいつも「素直さ」だ。現在も大河ドラマや紅白司会と多方面で活躍を続ける綾瀬は、華やかな舞台の上でも自然体を貫く稀有な存在。大自然の中で見せたあの笑顔は、彼女が歩んできた時間そのものの輝きを映していた。

参考：https://www.instagram.com/reel/DQY7BAoEw8I/