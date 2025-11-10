WOWOWがエンタメECサービス「WOWOW百貨店」をスタート
WOWOWがECサービス「WOWOW百貨店」を開始する。このECでコンテンツに関連したグッズや、エンターテインメント全般にかかわるあらゆる商品をインターネット上で販売する。
商品数は既に1500を超えるラインナップがある。例えば、番組に関連したTシャツやフィギュアもあれば、有名スポーツ選手のサイングッズ、ロケ地の地元菓子。他には、自宅で映画館気分を味わえる「おうちシアターチェア」やアロマグッズなど、コンテンツの視聴環境を高めるライフスタイル商品も並ぶ。こういったECショップは日本で初めてだ。
同社はこれまで映像事業で映画、ドラマ、スポーツ、音楽、グルメまで幅広い分野でコンテンツを提供してきた。昨今、ネットフリックスやアマゾンなど〝黒船〟に押され、会員数は減少しているが、現在200万人を超える会員を持つ。ECサイトでは会員以外でも物品の購入が可能。より間口を広げ、顧客との接点を増やす。
同社は会員ビジネスのため、期間限定の放映番組等で入会・退会の変動が激しい。そのため、毎月の会員増減に依存しないビジネスモデルへの転換が長年の課題でもある。新たなEC事業はコンテンツと、物販の相互効果を生み出すことが見込める。他のECショップにはない驚きや感動を感じる商品を揃え、顧客の〝WOW！〟を引き出せるかがポイントとなりそうだ。
