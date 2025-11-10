心温まる出会い！日本人が見せた「おもてなし」に外国人観光客も笑顔
YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた #FREERIDE #外国人 #おもてなし」と題した動画を公開した。この動画は、日本に到着したばかりの外国人観光客に無料で観光案内と送迎を提供する企画「FREE RIDE」の様子を追ったものだ。
動画の冒頭、Jukia氏が企画の趣旨を説明。空港で日本に着いたばかりの外国人に声をかけ、観光案内から宿泊先への送迎までを無償で行うという。今回、Jukia氏は羽田空港で、初来日だというデンマーク人の男女に出会う。二人は日本の食や文化、そして人々の礼儀正しさに惹かれて来日したと語った。
Jukia氏は、偶然開催されていた池袋の「ふくろ祭り」へ二人を案内。そこでは、日本の伝統的な踊りである「よさこい」が披露されており、その迫力ある演舞に二人は「ヤバいね！」「美しい」と興奮した様子を見せた。その後、夕食にはJukia氏おすすめの店でうな重や天ぷら、唐揚げといった日本食を堪能。デンマーク人男性はうな重を一口食べると「こりゃ神レベルだね」と絶賛し、その味に夢中になっていた。
食事を終え、一行は宿泊先へ。一日を共にした三人は別れを惜しみ、ハグを交わした。言葉や文化の壁を越えた人の温かい交流は、日本を訪れる外国人だけでなく、日本人にとっても「おもてなし」の心を見つめ直すきっかけになるのではないだろうか。
YouTubeの動画内容
