日本代表FW前田大然、セルティックで3点目ゴールも「ハットトリックを逃した」と現地紙は指摘

前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人4選手が所属するセルティック。

スコットランドリーグ5連覇を目指す強豪だが、今シーズンは不調に陥っており、監督交代に踏み切った。

昨シーズン33ゴールと得点を量産した前田も、今夏の移籍が実現しなかったこともあり、調子を崩している。

その前田は、9日のキルマーノック戦で今シーズン3点目となるゴールを決めた（カップ戦も含めると4点目）。

後半40分、味方のパスを受けると鋭いシュートでGKのニアサイドを打ち抜いた。

『BBC』は「日本代表FWは、パワフルな低いシュートでGKを打ち抜いた」と称賛。

セルティックはボール保持率74.７％、シュート21本と相手を圧倒し、4-0で快勝している。

『Glasgow World』は、前田と、先制点をアシストした旗手にこのような評価を与えていた。

「前田、7点。（ミスした）前半27分のチャンスは超決定機だった。（右ウィングとして）相手の左SBと激しいバトルを展開。終盤にゴールを決めたが、ハットトリックできたかもしれない」

「旗手、7点。（前半10分に）先制点をアシストすると、中盤で一切止まらなかった。最近は先発から外れていたが、スタメン復帰をアピール」

前田は3点ほど決めるチャンスがあったようだ。

なお、山田はベンチ入りしたものの、出場せず。稲村は欠場した。