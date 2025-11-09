サーティワンの新作♡「ダブルチョコレートケーキ」で味わう極上スイーツ時間

サーティワンから、本格スイーツブランド「３１ PÂTISSERIE（サーティワン パティスリー）」の最新作が登場します。2025年11月14日（金）に発売される「３１ ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」は、サーティワンの人気フレーバーを贅沢に使用したチョコレートケーキ。アイスクリームとケーキが重なり合う“とろける層のマリアージュ”で、まるで専門店のよう。

とろける2種のチョコ♡濃厚なのに軽やか

３１ ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ

今回の「３１ ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」は、サーティワンでも長年愛される「チョップドチョコレート」と「チョコレート」の2種類を使用。

中心部の「チョップドチョコレート」はチョコチップのパリッと食感が楽しく、サイドの「チョコレート」はココアの深みとコクが際立ちます。

しっとりとしたチョコレートケーキ層を重ね、リッチなのに軽やかな味わいに仕上がっています。

“ご褒美タイム”にもぴったりな上質デザイン

ケーキは縦約6.5cm×横約15cm×高さ約5.8cmの食べやすいサイズで、価格は2,500円（税込）。

お誕生日やクリスマスなどの特別な日にはもちろん、仕事帰りの“自分へのご褒美スイーツ”としてもおすすめです。

上品なパッケージは手土産にも最適。見た目も華やかで、開けた瞬間から心がときめくこと間違いなしです♡

シリーズで広がる“アイス×ケーキ”の世界

３１ キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン

３１ カフェモカケーキ made from ジャモカアーモンドファッジ

３１ ザ・チーズケーキ made from ストロベリーチーズケーキ

「３１ PÂTISSERIE」シリーズは、サーティワンのアイスクリームとケーキを重ねた新感覚スイーツライン。

これまでにも「キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン」や「カフェモカケーキ made from ジャモカアーモンドファッジ」などを展開し、スイーツファンから高い人気を得ています。

アイス専門店ならではの独創的な味の掛け合わせで、“食べるたびに幸せが広がる”ラインナップです。

チョコレート好きの心を満たす至福のひととき♡

サーティワンが手がける「３１ ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」は、まさに“チョコレートを愛する人”のためのケーキ。

重なり合う層が生み出す奥深い味わいと、アイスならではのなめらかな口どけが贅沢なひとときを演出します。家族や友人とのティータイムにはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。

心もとろける甘い時間を、ぜひサーティワンの新作で堪能してみてください♪