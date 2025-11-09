Ｊ１でＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が、天皇杯のタイトル獲得と招集外となった日本代表へのアピールに燃えている。

長友は９日に行われた明治安田Ｊ１リーグの町田戦（国立）で、右サイドバックとしてフル出場。１―０の勝利に貢献した。天皇杯準決勝（１６日、国立）でも戦う町田を相手に、固い守備を披露した。

長友は試合後「天皇杯はタイトルを取りたいので、もうそこだけに集中して。今の自分のコンディション含めて非常に良い状態。この４年間、自分が（チームに）帰ってきてタイトルをもたらせていない。そこは非常に責任を感じているので、絶対に優勝したい」と次に待ち受けるビッグマッチを見据えた。

天皇杯準決勝が、国際Ａマッチ期間の代表活動（１０〜１８日）と日程が重複していることを受け、日本代表の森保一監督は天皇杯準決勝に出場する町田、ＦＣ東京、神戸、広島からの招集を見送った。

長友はチームのタイトル獲得に専念できるようになったが「森保さんも言っていた通り、天皇杯とか大事な試合がかぶるのは非常に痛い。もちろん代表でアピールしないといけないし、天皇杯でチームにタイトルもたらしたいという思いが２つとも強いので、非常に苦しい決断ですよね」と心境を吐露した。

これまで長年日の丸を背負ってきたベテランは、自らの運命に「でも（ＦＣ東京に）残ったということで、全てをＦＣ東京にささげたい。またそこで活躍することで、代表にもつながると信じているので。森保さんも見てくれていると思うし、しっかりと戦力として自分が代表に必要だということを証明します」。

チームにタイトルをもたらし、自らの価値を改めてアピールする覚悟だ。