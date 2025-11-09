ニラでガツンとパンチを！


■ニラでガツンとパンチを！　鮭とニラもやしの味噌スープ

【調理法：鍋】

鮭とニラもやしの味噌スープ


材料（1〜2人分）

仕上げにラー油をかけ、ピリ辛感をプラスしても


生鮭…1切れ（骨を除いて半分に切る）

ニラ…1/2束（ざく切り）

もやし…1/2袋

Ａ水…400ml

　鶏ガラの素…小1

ごま油…大1

味噌…大1と1/2

Point！

・仕上げにラー油をかけ、ピリ辛感をプラスしても。

作り方

1.鍋にごま油を熱し、鮭、もやし、ニラを入れて野菜の食感が残る程度に炒める。

野菜の食感が残る程度に炒める


2.Aを加えてひと煮立ちさせ、味噌を溶き入れる。

味噌を溶き入れる


やる気TIPS

生鮭は色味があざやかでツヤがあり、ドリップの出ていないものを選んで。

■レシピを参考にするときは

・大1（大さじ1）＝15ml、小1（小さじ1）＝5mlです。

・記載がなければ基本的に火加減は中火です。ご家庭のコンロにより火力が異なるので調整してください。

