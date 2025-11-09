ニラでパンチを効かせた「鮭とニラもやしの味噌スープ」
ご飯にもパンにも合う。カレールウ×牛乳で作る「豚ロースのカレークリームスープ」
身近な材料で手間を省いた、誰でも簡単に作れるレシピで大人気の料理研究家・まるみキッチンさん。料理レシピ本大賞で2冠を達成した著書「やる気1％シリーズ」の新たなテーマは、へとへとに疲れた時でもパッと作れる「スープ」です！
サイドメニューの汁ものではなく、どれも肉や魚に野菜を合わせているからひと皿でおかずになり、ご飯かパンを添えれば立派な1食に！ 作り方も、材料を鍋または電子レンジで加熱するだけ、ほぼ10分で完成！ 遅い帰宅でも慌ただしい朝もラクラク作れます。
※本記事はまるみキッチン著の書籍『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』から一部抜粋・編集しました。
■ニラでガツンとパンチを！ 鮭とニラもやしの味噌スープ
【調理法：鍋】
材料（1〜2人分）
生鮭…1切れ（骨を除いて半分に切る）
ニラ…1/2束（ざく切り）
もやし…1/2袋
Ａ水…400ml
鶏ガラの素…小1
ごま油…大1
味噌…大1と1/2
Point！
・仕上げにラー油をかけ、ピリ辛感をプラスしても。
作り方
1.鍋にごま油を熱し、鮭、もやし、ニラを入れて野菜の食感が残る程度に炒める。
2.Aを加えてひと煮立ちさせ、味噌を溶き入れる。
やる気TIPS
生鮭は色味があざやかでツヤがあり、ドリップの出ていないものを選んで。
■レシピを参考にするときは
・大1（大さじ1）＝15ml、小1（小さじ1）＝5mlです。
・記載がなければ基本的に火加減は中火です。ご家庭のコンロにより火力が異なるので調整してください。
著＝まるみキッチン／『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』