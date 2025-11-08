おしゃれのつもりが“おば見え”に？今すぐやめたい『時代遅れの冬ニット』３選
寒い季節の味方、厚手の冬ニット。あたたかくて着心地もいいけれど、実は“重たく見える”原因になっているかも。特に冬コーデはアウターやマフラーと重なりやすく、古いシルエットや色味のニットを選ぶと一気に“おば見え”してしまいます。そこで今回は、そんな「時代遅れの冬ニット」を今っぽく見せる更新ポイントとともに紹介します。
ローゲージのざっくりカーディガンは“部屋着見え”のもと
厚手のローゲージカーディガンは防寒性が高い反面、重たく見えがち。特に大きめボタンやドロップショルダータイプは、輪郭がぼやけて“着られている感”が出やすいアイテムです。
ケーブル編みのボリュームニットは“昔の冬感”が出る
冬らしい定番のケーブル編みニットも、太い糸で編まれた厚手タイプは“平成初期感”が漂うアイテム。特にオフホワイトやベージュなどの膨張色は、顔まわりがぼやけて老け見えします。
今っぽく見せるなら、細めのケーブル×コンパクトシルエットを意識。素材も軽いウールブレンドやアルパカ混など、ふわっとした落ち感のあるタイプがおすすめです。
タートルの厚手リブニットは“詰まりすぎ”で老け見え
冬の定番・厚手のリブタートルも、首まわりが詰まりすぎていると顔が大きく見え、野暮ったさが際立ちます。さらに、ぴったりしたリブ素材は“窮屈”で“防寒一辺倒”な印象に。
今なら、ゆるめのモックネックやオフタートルが正解。程よく抜け感が出て、マフラーを合わせてもバランスよく見えます。
厚手の冬ニットは“軽やかに見えるか”が今っぽさの分かれ道。シルエット・首まわり・編み目の細かさを少し変えるだけで、冬の装いは一気にアカ抜けます。今年は「厚手でも軽く見える」をキーワードに、脱・おば見えニットを選びましょう。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
