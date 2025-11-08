御当地カプセルトイ『ガチャタマ』に「八王子」参戦／第一弾に「佐々木尽選手」「八王子たん」
10月25日にセレオ八王子が開業13周年を迎えた「JR中央線コミュニティデザイン」との企画協力により、謎の大ヒットを続けているご当地カプセルトイ「ガチャタマ」シリーズに、「八王子ガチャタマ」第一弾が登場！
2021年3月の「大宮ガチャ」第一弾の発売以来、シリーズの販売累計50万個を超え、各地で謎の大ヒットを続けるガチャタマシリーズ。今回は多摩地区最大の都市、八王子愛に溢れたラインナップで登場する。
第一弾のラインナップは、八王子から世界タイトルに挑戦する八王子中屋ボクシングジム所属「佐々木尽選手」、八王子の音楽シーンをけん引するライブハウス「Match Vox」と「RIPS」、八王子駅北口の駅ビル「セレオ八王子」、ビックカメラJR八王子駅店の擬人化キャラクター「八王子たん」、八王子を代表するソウルフード「都まんじゅう」、CMでも有名な「家具は村内 八王子」の看板、ファンモンうどんでも有名な武蔵野うどんの名店「たまや」、八王子を代表する老舗純喫茶「憩」の全8種。
また、レアアイテムとして「佐々木尽選手」の雄姿がサイン入りのアクスタもラインナップされている。
本アイテムは売上の一部を八王子市の観光プロモーションにお役立ていただくよう寄付されるとのこと。
ラインナップから売上まで、全てにおいて御当地愛溢れるスタンスなのもガチャタマシリーズの魅力のひとつだ。
「ご当地 ”八王子ガチャタマ第一弾” 」は、2025年11月11日（火）よりセレオ八王子北館2F「はちまるステーション」、ビックカメラJR八王子駅店、村内ファニチャーアクセス八王子本店、OKAY八王子店、武蔵野うどん たまや、八王子Match Voxなどにて展開される。
八王子民はもちろんのこと、御当地アイテム好きの方にもおすすめしたい新作ガチャタマ、どうぞお見逃しなく！
