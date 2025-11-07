指原莉乃「上品な香り」田中みな実も感心！バッグに入れる持ち歩き香水を紹介

指原莉乃さんが自身のYouTubeチャンネルに『みな実ネキと最高女子会生配信楽しかった！！！！』の動画を投稿。田中みな実さんとトークを展開しながら、バッグの中身を公開し、愛用品を紹介する場面がありました！

【関連記事】指原莉乃「超可愛い」田中みな実の推し色リップカラーを紹介

■香水

動画内で紹介されたのはこちら！

KILIAN PARIS/グッド ガール ゴーン バッド オード パルファム トラベル スプレィ セット 税込29,150円（公式サイトより）

オスマンサスやオレンジブロッサムなどが特徴的な香水！指原さんはトラベル用のミニサイズを所持しているよう。

指原さんはその香りについて「なんか桃？」と甘い果物のような香りを表現。

こちらを嗅いだ田中さんも「うん、いい匂い」「すごくいい香り」と感心した様子。そして、指原さんも「そう、上品な香り」と洗練された印象のある香りだと語っていました！

■投稿もチェック

動画内では二人でトークしながら、愛用品なども紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。