クマは旅館の ″床下の隙間″ から入り込んだか 調理場や和室など荒らした末に ″緊急銃猟″ で駆除（山形・米沢市）
山形県米沢市の温泉旅館に居座っていたクマはきょう昼前に緊急銃猟で駆除されました。
クマは旅館の床下の隙間から入り込んだとみられています。
警察によりますときょう午前７時ごろ、米沢市の温泉旅館、滑川温泉福島屋の館内にクマが侵入しました。
クマは体長１．２メートルほどで、フロント付近に居座るなどしていましたが、午前１１時４９分に緊急銃猟により駆除されたということです。
クマが侵入した際、旅館には客はおらず、経営者の家族３人がいましたが、ケガはないということです。
経営者の家族は「フロントが壊される音がする」などと話していました。
駆除の後、経営者の家族が中を確認したところ、１階のフロントだけでなく調理場や２階の和室などクマによって広い範囲が荒らされていたということです。
現在、被害状況の確認などが行われています。
