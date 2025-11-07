春巻きの皮で「ウインナー揚げ」を作ってみた！ 自然のシソの実が香る簡単おつまみのレシピを紹介

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『ウインナー揚げ【きりたんの超雑レシピ #71】』という鶏ささみさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

＜作り方(簡易版)＞

・紫蘇の穂から実を取る。

・春巻きの皮を半分に切る。

・小麦粉と水を合わせてノリを作る。

・ポールウインナーと紫蘇の実を春巻きの皮で巻き、端を小麦ノリで接着する。

・170〜180度の油で1分強揚げる。

・ケチャップ・カレー粉・ウスターソースを合わせたソースを作る。

ウインナー揚げ【きりたんの超雑レシピ #71】

あまり聞きなじみのない料理「ウインナー揚げ」のレシピを紹介したソフトウェアトークキッチン動画が投稿されています。東北きりたんが作り方を教えてくれます。

相棒は結月ゆかりさん。「大葉（しそ）に変なものが付いている」という相談からスタートします。きりたんが確認すると、それは「シソの穂」でした。

「大葉、お前、花が咲くのか」と驚くゆかりさん。きりたんは食べられることを伝え、「何本か持ち帰って一品作りましょう」と提案します。

いよいよ調理開始です。材料はポールウインナー、春巻きの皮、シソの穂、ケチャップ、ウスターソース、カレー粉、小麦粉です。

まず、ポールウインナーのセロハンをはがし、春巻きの皮を半分にカットします。シソはつまみながら引くと、簡単に実を取ることができます。小さな器でケチャップ、ウスターソース、カレー粉を混ぜてソースを用意しておきます。

春巻きの皮の手前にウインナーを置き、ひと巻きします。そこへシソの実をパラパラと広げ、小麦粉を水で溶いたものを端に塗ります。くるっと巻いてしっかり接着します。

フライパンに深さ1センチ程度の油を入れ、170〜180度で揚げます。中は生でも食べられる食材なので、皮だけパリッと揚げればOKです。

片面30秒、合計およそ1分ほど揚げたら完成です。さっそくゆかりさんがソースをつけて実食してみると、「んまい！」と絶賛。「表面がパリパリ。カレー粉のソースが香るけど、あとからシソの実がふわっと香る」とほっこりしていました。

シソの実の代わりに大葉やバジル、パセリなどを入れてもおいしいとのことです。作ってみたい方は、ぜひ動画も参考にしてみてください。

視聴者コメント

めちゃめちゃおつまみの見た目だ

うまそう

これ食ってみたい、あらゆる酒に合いそう

新食感でうまそう

酒が進むな

文／高橋ホイコ