春巻きの皮で「ウインナー揚げ」を作ってみた！ 自然のシソの実が香る簡単おつまみのレシピを紹介
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『ウインナー揚げ【きりたんの超雑レシピ #71】』という鶏ささみさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
＜作り方(簡易版)＞
・紫蘇の穂から実を取る。
・春巻きの皮を半分に切る。
・小麦粉と水を合わせてノリを作る。
・ポールウインナーと紫蘇の実を春巻きの皮で巻き、端を小麦ノリで接着する。
・170〜180度の油で1分強揚げる。
・ケチャップ・カレー粉・ウスターソースを合わせたソースを作る。
ウインナー揚げ【きりたんの超雑レシピ #71】
あまり聞きなじみのない料理「ウインナー揚げ」のレシピを紹介したソフトウェアトークキッチン動画が投稿されています。東北きりたんが作り方を教えてくれます。
相棒は結月ゆかりさん。「大葉（しそ）に変なものが付いている」という相談からスタートします。きりたんが確認すると、それは「シソの穂」でした。
「大葉、お前、花が咲くのか」と驚くゆかりさん。きりたんは食べられることを伝え、「何本か持ち帰って一品作りましょう」と提案します。
いよいよ調理開始です。材料はポールウインナー、春巻きの皮、シソの穂、ケチャップ、ウスターソース、カレー粉、小麦粉です。
まず、ポールウインナーのセロハンをはがし、春巻きの皮を半分にカットします。シソはつまみながら引くと、簡単に実を取ることができます。小さな器でケチャップ、ウスターソース、カレー粉を混ぜてソースを用意しておきます。
春巻きの皮の手前にウインナーを置き、ひと巻きします。そこへシソの実をパラパラと広げ、小麦粉を水で溶いたものを端に塗ります。くるっと巻いてしっかり接着します。
フライパンに深さ1センチ程度の油を入れ、170〜180度で揚げます。中は生でも食べられる食材なので、皮だけパリッと揚げればOKです。
片面30秒、合計およそ1分ほど揚げたら完成です。さっそくゆかりさんがソースをつけて実食してみると、「んまい！」と絶賛。「表面がパリパリ。カレー粉のソースが香るけど、あとからシソの実がふわっと香る」とほっこりしていました。
シソの実の代わりに大葉やバジル、パセリなどを入れてもおいしいとのことです。作ってみたい方は、ぜひ動画も参考にしてみてください。
視聴者コメント
めちゃめちゃおつまみの見た目だ
うまそう
これ食ってみたい、あらゆる酒に合いそう
新食感でうまそう
酒が進むな
文／高橋ホイコ