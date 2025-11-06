【フラワーミッフィー】カモミールをデザインしたぬいぐるみ＆お洋服♪
人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」に、2025年11月7日（金）より白い花弁が可憐なお花「カモミール」のデザインをあしらったぬいぐるみやぬいぐるみ専用のお洋服、マスコットが新登場する。
オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」では、2025年11月7日（金）より黄色い花芯と小ぶりな白い花弁が可憐なお花「カモミール」をデザインした新商品にご注目♪
人気の「着せかえほわほわぬいぐるみ」の足裏の生地がフラワーミッフィーオリジナルデザインのカモミール柄になった「Flower Miffy 着せかえほわほわぬいぐるみ カモミール」は、黄色い花芯や小ぶりな花弁、糸状に分かれた繊細な葉っぱをなどお花の特徴を的確に表現。
ぬいぐるみ専用のお洋服「Flower Miffy 着せかえお洋服 カモミールエプロンドレス」は、着せかえほわほわぬいぐるみ専用のお洋服に初のエプロンドレススタイルが登場。ギンガムチェックの生地に胸元にカモミールをイメージしたモチーフをあしらい、肩ひも部分をスカラップ型にするなど、かわいらしさ満載。
そして「着せかえほわほわぬいぐるみ」を小さくしたようなデザインが特徴的なマスコット「Flower Miffy ほわほわマスコット カモミールエプロンドレス」が登場。
着せかえほわほわぬいぐるみと同様に、足裏にはフラワーミッフィーオリジナルのカモミールデザインをあしらい、おそろいのエプロンドレスを着用。ボールチェーン付きで、バッグやポーチに付けて、お手軽にミッフィーとのお出かけを楽しめる。
さらに、新商品の発売にあわせてフラワーミッフィー各店では商品を2200円（税込）以上お買い上げの方へ、「フラワーミッフィー オリジナルポストカード（非売品）」がプレゼントされるキャンペーンが実施される。
さわやかなグリーンのカラーと可憐なカモミールがかわいいフラワーミッフィーの新たな装いをお手元で楽しんでみてね。
