20世紀フォックス製作『X-MEN』シリーズでジーン・グレイ役を演じたファムケ・ヤンセンが、マーベルからの再演依頼をまったく受けていないことを明かした。

ヤンセンが演じたジーン・グレイは、『X-MEN』（2000）『X-MEN 2』（2003）でテレキネシスやテレパシーを操るミュータントとして登場。『X-MEN：ファイナル ディシジョン』（2006）ではもうひとつの人格・フェニックスとしてカムバックし、その後も『ウルヴァリン：SAMURAI』（2013）『X-MEN：フューチャー＆パスト』（2014）にカメオ登場していた。

（MCU）では20世紀フォックス版『X-MEN』キャストがサプライズやイースターエッグとして登場しており、来たる『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』では複数のキャストが本格登場を果たす。

しかしながらヤンセンは、米のインタビューにて、マーベルからの再演オファーがあったかを問われると「一度もありません。一度も」と答えた。

「このキャラクターが人々の心に響いたことを光栄に思わなければいけませんね。こんなに長い時間が経ったのに、今でも彼女について語ってくださる方がいるのはうれしいこと。『ドゥームズデイ』でしたっけ、彼らが新作映画を作るたびに、また話題になることはわかっています。」

ヤンセンの口ぶりからは、どこか複雑な感情がありそうなこともうかがえる。ジーン・グレイの話題は「インタビューを受けるたびに出てくる」というのだ。「こんなに大きな役だとは思っていませんでした。私が話すことの中で、文字になるのはこの話だけでしょう」。

『X-MEN』シリーズのほか、『007 ゴールデンアイ』（1995）や『96時間』シリーズなので知られるヤンセン。近年はビル・スカルスガルド主演『ボーイ・キルズ・ワールド 爆拳壊界流転掌列伝』（2023）や、新田真剣佑主演『聖闘士星矢 The Beginning』（2023）のほか、映画『ロックド・イン 囚われ』（2023）では主演を務めている。

MCU映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』には、20世紀フォックス版『X-MEN』シリーズからプロフェッサーX役のパトリック・スチュワート、マグニートー役のイアン・マッケラン、ビースト役のケルシー・グラマー、サイクロップス役のジェームズ・マースデン、ミスティーク役のレベッカ・ローミン、ナイトクローラー役のアラン・カミングが復帰する。2026年12月18日（金）に日米同時劇場公開。

Source: