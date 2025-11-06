ロバーツ監督が大谷翔平を「史上最高の選手」と主張 米人気番組でべた褒め「人々は偉大なものを見たい」

大谷の影響力について、ロバーツ監督が改めて口にした(C)Getty Images

二刀流スターに称賛の声が止まらない。

現地時間11月4日、米スポーツ専門局『ESPN』の名物コメンテーター、スティーブン・A・スミス氏は、公式Xを更新。自身の番組「The Stephen A. Smith Show」にドジャースのデーブ・ロバーツ監督を招き、大谷翔平の偉大さについて語り合った最新エピソードの一部映像を投稿している。

【動画】なんという仲の良さ！真美子夫人が大谷の目を覆うそぶりも見せたパレード中の実際の様子

その中でスミス氏は、「私が見た中で史上最高の選手かもしれない」とドジャースの大谷を称賛。「私はベーブ・ルースを見てきていないが、この男（大谷）を見ている」と興奮気味に続け、「改めてショウヘイ・オオタニの偉大さを説明してほしい」とロバーツ監督に問いかけた。

この質問に指揮官は、「ショウヘイ・オオタニのおかげでアメフト界やバスケットボール界など、世界中の誰もが野球について話している。なぜなら人々は偉大なものを見たいからだ」と力強い口調で回答。「この男は誰も成し遂げていないことをやってのける」「MLBの顔になった」とべた褒めしている。