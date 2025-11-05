【ミッフィー】「HIP SHOP」にブルーなカラーのアンダーウェアが登場！
【HIPSHOP（ヒップショップ）】にて、オランダの絵本作家ディック・ブルーナが描く、世界中で愛されて今年70周年を迎えるミッフィーと仲間たちをアンダーウェアに落とし込んだ、「Dick Bruna Series」が登場する。
1955年にオランダの絵本作家ディック・ブルーナによって誕生したミッフィー（オランダ語では ”ナインチェ” ）は、好奇心旺盛で優しいウサギの女の子。シンプルなシルエットにドットの目とバッテンの口が印象的で、子どもたちの日常の小さな冒険を通して、世代を超えて愛され続けている。
そんなミッフィーやメラニー、ボリスが、ブルーナカラーが鮮やかなボディーにアップアングルでお目見え。それぞれ違ったモチーフをあしらわれた背景はディック・ブルーナの世界観をボクサーというキャンパスに落とし込んだ、HIPSHOPならではのデザインとなっている。
幅広い世代から愛されるミッフィーたちをファミリーで楽しめるよう、キッズサイズもご用意。大人サイズはもちろん、キッズサイズも性別を問わず着用できるアイテムだ。
そして、パッケージもシリーズの世界観をそのままにした高級仕様。そのままギフトとして贈れる、ポストカードのように飾るだけで楽しめる、可愛い一品に仕上がっている。
各種サイズは、M、L、LLの3サイズ展開。キッズは110、130の2サイズ展開。
アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用。隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにも最適。機能性に優れた素材でスポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても括約してくれる。
眺めているだけでやさしい気持ちになれる、ディック・ブルーナのキャラクターたち。私たちの日常にも、そっと寄り添ってくれるはず。
「今日はどの子をはこうかな？」そんな小さな楽しみが、毎日にやさしさをくれるはずです。
自分にも、あの子にも、家族みんなにも。やさしい毎日の ”おとも” にぴったりのアイテムだ。
