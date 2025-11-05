ヤマト運輸は、午前中に配送手続きした荷物を当日中に届ける「宅急便当日配送サービス」の提供を11月10日に始める。あわせて同一都道府県内運賃を新設する。

午前中に発送、当日中に届く

「当日中に荷物を届けたい・受け取りたい」という需要に応える。午前中にヤマト運輸の営業所に荷物を持ち込むと、最短で当日の14時以降の指定した時間帯に荷物が届く。発送締め切り時間は営業所で異なる。また、指定できる時間帯は発送先により異なる。個人・法人は問わない。一部で取り扱わない営業所がある。

宅急便とクール宅急便、宅急便コンパクト、宅急便コレクトが対象。往復宅急便、スキー宅急便（板規格含む）、ゴルフ宅急便（キャディバッグ規格含む）、空港宅急便、投函商品のほかフリーマーケットサイト、ネットオークションの荷物は対象外となる。

利用料金は、宅急便規定運賃に加えて550円がかかる。沖縄県発着の場合、追加料金は330円。11月5日～11月9日までは宅急便規定運賃のみで利用できる。

同一都道府県内に割安な新料金

同じく11月10日から「同一都道府県内運賃」を新設する。

これまでの地帯別の区分から都道府県別に細分化。同一の都道府県内を発着する宅急便を対象にした運賃区分となる。個人による荷物が対象で、法人契約での利用や沖縄県発着の荷物は対象外となる。

最も小さい60サイズの場合は、790円（キャッシュレス：781円）。最も大きい200サイズでは3690円（キャッシュレス：3685円）で利用できる。現在の料金制度では同じ東京都内でも940円（現金払い）の送料がかかるが、10日以降は790円で荷物を送れる。

宅急便（発払いのみ）、クール宅急便（発払いのみ）、宅急便タイムサービス、往復宅急便（宿泊施設への往復利用のみ）が対象。スキー宅急便（板規格含む）、ゴルフ宅急便（キャディバッグ規格含む）、空港宅急便、宅急便コンパクト、宅急便コレクトは対象外となる。