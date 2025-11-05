後藤真希、嫌いな女＆えげつない秘密を暴露！「何回も食事に誘われてる」：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」 (毎週火曜深夜2時)。
11月4日（火）の放送は、ゲストに後藤真希が登場。知っているようで知らない後藤のあれこれを、カードトークで深掘り！
【動画】後藤真希、嫌いな女&えげつない秘密を暴露！ 「何回も食事に誘われてる」
1999年、13歳でモーニング娘。の3期生オーディションに合格。ソロデビュー曲「愛のバカやろう」はオリコン初登場1位を獲得し、当時の最年少記録を樹立した。
モーニング娘。のオーディションを受けたのは中学2年生の夏休み。合格すると1〜2日後からすぐに仕事が始まり、環境は劇的に変化。家に帰る時間もほとんどなく、「次の日のテレビ局の近くのホテルに泊まる」生活が続いたという。
さらに、当時の知られざるエピソードも。セキュリティが弱かったためか、後藤の電話番号が「電話ボックスに貼られていた」ことがあったという。その結果、知らない人から1分おきに電話がかかってくる事態に。
そのため頻繁に番号を変える必要があり、「友達の連絡先を登録することもなく、スタッフやメンバーの連絡しか登録してない、みたいな」と後藤。これにはあのちゃんも「こわ〜…危険！」と戦慄する。
続いて、後藤の価値観や内面を深掘りするカードトークへ。
あのちゃんが引いたカードは「嫌いな女」。
後藤は「食事をノロノロ食べている女子が苦手」と告白。自分が「パッと食べてパッと帰りたいタイプ」のため、一口のサイズが極端に小さかったり、いつまでも食べていたりする人を見ると「早く食べてくんないかな」と思うそう。
特にラーメンをすすらずに食べている人を見ると、「おっそい」と感じてしまうのだとか。
これにはあのちゃんも強く共感。「私もご飯めっちゃ食べるの早いから、こっちが食いしん坊に見えて嫌な時ある」と悩みを共有した。
続いてのテーマは「達成感」。
後藤が「人生で最も達成感を味わった瞬間」として挙げたのは、数年前に出演したAmazon Prime Videoの番組「ザ・マスクド・シンガー」シーズン2。
正体を隠し、歌とパフォーマンスだけで勝負するエンターテインメント番組で、後藤は見事チャンピオンの座に輝いた。
世間には"モーニング娘。のゴマキ"としての印象が強いが、純粋なパフォーマンスが評価されたことで、「ステージ上で本当に泣くぐらい嬉しかった」という。
続いてのカードは「秘密暴露」。
後藤は「言えないやつは本当にいっぱいある」と意味深に語りつつ、ある“大物”からの誘いを暴露。
「今までに結構、食事に誘われている」と明かすが、「全部行かなかった」とのこと。
「イタリアンに誘われても行かない、ラーメンに誘われても行かない」と語ると、ササキ（声：霜降り明星・粗品）が「ラーメンは行けって」とツッコミを入れ、一同爆笑！
このほか、後藤が現役アイドルのお悩みを解決。モー娘。時代の貴重映像や新曲のスタジオ披露も「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
