株式会社オートバックスセブンは、同社と加盟店契約を結んでいる株式会社オートバックス中部販売とともに、「スーパーオートバックスNAGOYABAY」を2025年11月1日にリニューアルオープンした。

同店舗は、「CAR SPORTS CITY & ARENA」を新コンセプトに掲げ、LEDビジョン演出や体感型売場、快適なラウンジを備えた次世代型カーライフストアへ刷新した。また、併設する「Smart+1」や「オートバックスセコハン市場」も新設され、洗車・コーティング、車買取・販売までを一体化しているのも特徴である。イベントやコラボ企画も展開されているため、興味のある方は立ち寄ってみてはいかがだろうか。

クルマ好きの聖地へ！「スーパーオートバックスNAGOYABAY」新コンセプトでリニューアルオープン

～世界一ワクワクするカーライフストアへ～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）と加盟店契約を結んでいる株式会社オートバックス中部販売（代表取締役：古田寛之）は、2025年11月1日（土）に「スーパーオートバックスNAGOYABAY」をリニューアルオープンいたします。併設店の「オートバックスカーズNAGOYABAY」もリニューアルし、「Smart+1 NAGOYABAY」「オートバックスセコハン市場NAGOYABAY」が新規オープンいたします。

ここがポイント！

■ コンセプトは「CAR SPORTS CITY & ARENA」

■ アリーナを彷彿とさせるLEDビジョンによる演出と、体感型売場や快適なラウンジ設備

■ カースポーツのプロによるチューニング・カスタムサービスを提供

■ 純水を採用したセルフ洗車場・ベルトコンベア式洗車機を完備

【店舗の歴史と進化】

「スーパーオートバックスNAGOYABAY」は、1998年11月のオープン以来、約27年間にわたり中部エリアのフラッグシップストアとして、他県からも多くのお客様にご愛顧いただいてまいりました。

今回のリニューアルでは、「CAR SPORTS CITY & ARENA」をコンセプトに、クルマそのものを純粋に楽しむ「クルマ好き」のお客様に満足いただける店舗として、他にはない体験価値を提供する売場やサービスを展開。世界一ワクワクするカーライフストアを目指します。クルマに詳しくない方やご年配の方などにも、使いやすく快適な環境を整備し、より多くのお客様に支持いただけるカーライフストアへと進化いたします。

【店舗の概要】

従来のカー用品の圧倒的な品ぞろえをはじめ、A PITが監修するカースポーツ専門コーナー「A PIT PERFORMANCE GARAGE」を展開し、モータースポーツやカスタマイズを楽しむユーザーに向けて高品質なパーツやサービスを提供するとともに、専門知識を持つスタッフが、初心者から上級者まで幅広く対応します。また、大人のためのモータースタイルを提案する「Motorimoda」、ガレージライフスタイルブランド「GORDON MILLER」も展開。

商品を比較・体感できるコーナーやデモカーを多数設置し、デジタルサイネージで旬のアイテムやカテゴリーの売れ筋ランキングなどを紹介することで、エンターテインメント性のある売場体験を提供します。

豊富な在庫とプロによるカスタム提案 AQ.の車内外の用品などを試せるデモカー

パイオニアのハイエンド・スピーカー「GRAND RESOLUTION」シリーズを体感できるデモカー

さまざまなカテゴリーで充実した体感・比較コーナーを展開

メインと壁面ライン状のLEDビジョンによるアリーナ演出

2階ラウンジ：作業などの待ち時間を過ごせる上質な空間

【洗車・コーティング】

6台分のセルフ洗車場と11台の拭き上げ場、スムーズで効率的な洗車を可能にするベルトコンベア式の洗車機を設置。使用する水には水シミができにくい純水を採用し、仕上がりにこだわるお客様にも満足いただける快適で高品質な洗車体験を提供します。

また、クルマのキレイを守る専門店「Smart+1」を新規オープン。オリジナルのボディコーティング「Smart+Proシリーズ」をはじめ、内・外装のクリーニングなどリフレッシュメニューを取りそろえています。クルマの状態に応じて、ご要望に合わせた最適なメニューを分かりやすく提案します。

【車買取・販売】

車買取・販売の「オートバックスカーズ」専用カウンターを設置し、専属スタッフが常駐。車両も約20台展示し、愛車の査定やクルマの乗り換えなどについて気軽にご相談いただけます。

【ピット設備】

作業を行うピットを全面刷新。ピット内全館空調を導入し、ピット出入口にはセンサーによる自動開閉シャッターを設置しました。夏・冬の過酷な環境下でのピットスタッフの作業負担を軽減する施策により、作業効率と従業員満足度の向上を図っています。

【キャンペーン・セール情報】

■第1弾：11月1日（土）～11月4日（火）

タイヤ・ホイール・ナビ・車高調の店舗在庫を対象に、購入金額に応じて最大20万円のキャッシュバックキャンペーンを実施。また、タイヤ4本セット購入で店頭価格（税込）より20%オフ。その他、さまざまなカー用品を日替わりで数量限定の特価販売を実施します。

■第2弾：11月5日（水）～11月9日（日）

期間中、会計時にオートバックス公式アプリ提示で、対象のカー用品が店頭価格（税込）より20%オフ。

【イベント情報】

■カスタム、カースポーツ

11月1日（土）～12月21日（日）期間中の土・日曜日に、HKSやBLITZ、CUSCOなどのハイパフォーマンスパーツ、RECAROやBRIDEなどのスポーツシート、スバルやジムニーなどのメーカー・車種別イベントを順次開催します。イベント会場では各パーツ展示やチューニング相談を行い、カーカスタムの楽しさを存分に味わうことができます。詳細なスケジュールは以下リンク先よりご確認ください。

・カスタム、カースポーツ系イベントスケジュール：https://www.ab-aichi.co.jp/information/

■アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』コラボ企画

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』と店頭のコラボ企画を、11月17日（月）より全国のオートバックス店舗にて開始いたします。

それに先立ち、当店では11月1日（土）よりオリジナルCMの複製原画やキャラクターパネルの展示、コラボグッズの先行展示を予定しています。また、車体にコラボキャラクターなどをあしらったオリジナルのラッピングカーを店頭にて展示いたします。一足先に本コラボ企画に関するさまざまなコンテンツを体感いただけます。

・コラボ特設サイト

https://www.autobacs.com/promotion/entertainment-ip/umamusume1/top.html

【店舗概要】

店舗名 スーパーオートバックスNAGOYABAYオートバックスカーズNAGOYABAYSmart+1 NAGOYABAYオートバックスセコハン市場NAGOYABAY 開店日 2025年11月1日（土） 所在地 〒455-0021 愛知県名古屋市港区木場町９番５１号 連絡先 TEL. 052-693-2002 ／ FAX. 052-693-0021 面積 売場 3,024.56㎡／敷地 12,223.11㎡ 充電スタンド 1基（急速） 駐車台数 266台 ピット台数 31台 営業時間 10:00～20:30 定休日 不定休 経営母体 株式会社オートバックス中部販売 代表取締役 古田 寛之

ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,047店舗

オートバックス 514店舗 スーパーオートバックス 71店舗 オートバックスガレージ 1店舗 A PIT AUTOBACS 2店舗 オートバックスセコハン市場（※1） 20店舗 （17） Smart＋1（※2） 16店舗 （13） オートバックスエクスプレス 11店舗 オートバックスカーズ 412店舗（409）

※1：（ ）は内、併設店の数 ※2：（ ）は内、インショップの数

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

【お客様からのお問い合わせ】

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）

リリース提供元：株式会社オートバックスセブン