11月3日、嵐がデビュー26周年を迎えた。公式ファンクラブでは、これを祝って生配信イベント『生配信だヨ嵐会 2025』を開催するなど、ファンは盛り上がりを見せた。この日、粋なはからいを見せたのが、『news zero』（日本テレビ系）にキャスターとして生出演している、メンバーの櫻井翔だ。

「この日、嵐の公式Xでは《本日、11/3は嵐のデビュー記念日 いつも応援いただきありがとうございます》との投稿がされていました。これを、『news zero』のXアカウントが引用し、本番放送前に《嵐デビュー26周年おめでとうございます》と投稿していたのです。

それだけではなく、番組最後には、メインキャスターを務める藤井貴彦さんが『11月3日は、嵐のデビュー26周年ということですね。おめでとうございます』と話題を振ると、櫻井さんが5人一緒にいたこの日について『およそ5年近く、ふだん一緒にいなくても、タイムカプセルを開けたように、当時の感覚に一瞬で戻れました』と応じていました。ファンへの感謝も、熱く語っていました」（スポーツ紙記者）

2020年末から活動休止していた嵐だが、2025年5月、再始動と来春での活動終了を発表している。メンバーの大野智は、この発表動画で久々に公の場に姿を見せた。以降は、嵐の“ファイナルイヤー”となるこの1年間の活動に注目が集まったものの、いまだ解散ライブの詳細の発表はなく、5人での動画もファンクラブ向けサイトでのみ、という状態だ。生配信は今回が初となった。

「5人そろって生配信に臨むのは、2020年12月31日、東京ドームでおこなわれた無観客生配信ライブ以来となります。最近では『NHK紅白歌合戦』への出演など、活動期間の終了までにどのような露出があるのか、期待が高まっています。

そんな“供給不足”のなかで迎えた記念日でしたが、Xの更新、生配信イベントだけでなく、生放送の機会があった櫻井さんが、ファンクラブに入っていない人向けにもメッセージを送ったことは大きな反響を呼んでいます。SNSでも『コメントの時間をくれてありがとうございました』と、番組に感謝する声が飛びかっています」（同前）

活動終了まで、どのような活動をしていくのか、ファンは固唾を飲んで見守っている。