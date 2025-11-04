【99円均一】『眠れなくなるほど面白い』シリーズ特集！『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』など話題の作品がKindleセールでお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではkindle本99円セールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』や『眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
眠れなくなるほど面白い 図解 ストレスの話
■眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話
セール特価：99円（89%OFF）
眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話
【シリーズ累計発行部数100万部突破！健康で強い体を作るために大切な『免疫力』をテーマに、実用ジャンルで制作する図解シリーズ最新作!】
新型コロナウィルスによる影響もあり、改めて注目が集まっている免疫力。すべてのウィルスによる攻撃や重症化を防ぎ、自分の体を守るためには免疫力を高めることが最も重要になります。本書ではそんな免疫の働きから、活性化させるカンタンな食事法まで、すぐに使える実用的な情報を紹介。
■眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話
セール特価：99円（89%OFF）
眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話
【心身ともに健康であるために最も重要な『自律神経』をテーマにした一冊】
なんだか気力も湧かないし、病院に行ってもよくわからない変な体調不良がある……。そんな人は『自律神経』が乱れているかもしれません。
メンタルとも深い関わりがあり、乱れていると身体の不調を感じる人も多く、これまでも注目を浴びてきた自律神経。人間の生命活動における働きの中で重要な“自律神経”とは、そもそもどういうものなのか、また、“乱れてしまう”と出てくる症状の話や、即効性もある超カンタンな整え方、さらに最近多い『ネットで自分の症状を調べると不安になる』という悩みの対処法まで、初心者にもわかりやすく、専門医が全て解説します。
■眠れなくなるほど面白い 図解 栄養素の話
セール特価：99円（89%OFF）
眠れなくなるほど面白い 図解 栄養素の話
人体に必要な栄養の種類から、どの食べ物にどんな栄養が含まれているのか、また、栄養素の働きまで栄養素に関する情報を図解でわかりやすく解説します。体を作るのに欠かせない、糖質、たんぱく質、脂質の三大栄養素の話から、「15時のケーキより21時のフルーツの方が太る！？」「トクホを飲めば健康になる？」「ごまは擦らないと健康効果0に？」といった意外と知られていない栄養素の話を幅広く紹介。この一冊でいつもの食卓が栄養バランス満点の超健康食に変わります。
■眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話
セール特価：99円（89%OFF）
眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話
「睡眠の質は、入眠から最初の９０分で決まる」「感染症予防には睡眠が効く」 眠りが浅い、なかなか寝つけない、寝ても疲れがとれない──。多くの人が気になる睡眠。最新の研究をもとに、睡眠のしくみを解明、スムースな入眠のメソッドから睡眠習慣のつくり方まで、イラスト・図版とともにズバリ解説します。睡眠不足や質の低い睡眠は、肥満や生活習慣病、がん、うつなどの発症リスクとなります。脳や自律神経、ホルモンバランスにかかわる眠りのメカニズムのほか、体温、光、寝具など、今晩から実践できる、さまざまな睡眠改善法を紹介。さまざまな睡眠のお悩みを解決します。知りたいコト満載！ 最新の睡眠知識で、最高の睡眠が手に入る健康エンターテイメント本です。
■眠れなくなるほど面白い 図解 ストレスの話
セール特価：99円（89%OFF）
眠れなくなるほど面白い 図解 ストレスの話
「ストレス社会」といわれている現在、科学や技術の発達で快適になっていく日々の生活とはうらはらに、ストレスからくる心身の不調に多くの人が悩まされています。ストレスの原因は仕事や学校、家庭、SNSなど人によってさまざま。特に最近では、新型コロナウイルスの影響でこれまでの生活様式が大きく変化し、何かと行動も制限されました。それにより、たまったストレスをうまく発散できずに常にイライラしたり、不安感がいつまでたってもぬぐえずあまり眠れなくなったり…また、ストレスは自律神経を乱す原因になるため、放置すると免疫力も下がり、体の不調を招くことになります。
※本ページで紹介する情報は、2025年11月4日12時現在のものです。
■眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話
セール特価：99円（89%OFF）
眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話
【シリーズ累計発行部数100万部突破！健康で強い体を作るために大切な『免疫力』をテーマに、実用ジャンルで制作する図解シリーズ最新作!】
新型コロナウィルスによる影響もあり、改めて注目が集まっている免疫力。すべてのウィルスによる攻撃や重症化を防ぎ、自分の体を守るためには免疫力を高めることが最も重要になります。本書ではそんな免疫の働きから、活性化させるカンタンな食事法まで、すぐに使える実用的な情報を紹介。
■眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話
セール特価：99円（89%OFF）
眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話
【心身ともに健康であるために最も重要な『自律神経』をテーマにした一冊】
なんだか気力も湧かないし、病院に行ってもよくわからない変な体調不良がある……。そんな人は『自律神経』が乱れているかもしれません。
メンタルとも深い関わりがあり、乱れていると身体の不調を感じる人も多く、これまでも注目を浴びてきた自律神経。人間の生命活動における働きの中で重要な“自律神経”とは、そもそもどういうものなのか、また、“乱れてしまう”と出てくる症状の話や、即効性もある超カンタンな整え方、さらに最近多い『ネットで自分の症状を調べると不安になる』という悩みの対処法まで、初心者にもわかりやすく、専門医が全て解説します。
■眠れなくなるほど面白い 図解 栄養素の話
セール特価：99円（89%OFF）
眠れなくなるほど面白い 図解 栄養素の話
人体に必要な栄養の種類から、どの食べ物にどんな栄養が含まれているのか、また、栄養素の働きまで栄養素に関する情報を図解でわかりやすく解説します。体を作るのに欠かせない、糖質、たんぱく質、脂質の三大栄養素の話から、「15時のケーキより21時のフルーツの方が太る！？」「トクホを飲めば健康になる？」「ごまは擦らないと健康効果0に？」といった意外と知られていない栄養素の話を幅広く紹介。この一冊でいつもの食卓が栄養バランス満点の超健康食に変わります。
■眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話
セール特価：99円（89%OFF）
眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話
「睡眠の質は、入眠から最初の９０分で決まる」「感染症予防には睡眠が効く」 眠りが浅い、なかなか寝つけない、寝ても疲れがとれない──。多くの人が気になる睡眠。最新の研究をもとに、睡眠のしくみを解明、スムースな入眠のメソッドから睡眠習慣のつくり方まで、イラスト・図版とともにズバリ解説します。睡眠不足や質の低い睡眠は、肥満や生活習慣病、がん、うつなどの発症リスクとなります。脳や自律神経、ホルモンバランスにかかわる眠りのメカニズムのほか、体温、光、寝具など、今晩から実践できる、さまざまな睡眠改善法を紹介。さまざまな睡眠のお悩みを解決します。知りたいコト満載！ 最新の睡眠知識で、最高の睡眠が手に入る健康エンターテイメント本です。
■眠れなくなるほど面白い 図解 ストレスの話
セール特価：99円（89%OFF）
眠れなくなるほど面白い 図解 ストレスの話
「ストレス社会」といわれている現在、科学や技術の発達で快適になっていく日々の生活とはうらはらに、ストレスからくる心身の不調に多くの人が悩まされています。ストレスの原因は仕事や学校、家庭、SNSなど人によってさまざま。特に最近では、新型コロナウイルスの影響でこれまでの生活様式が大きく変化し、何かと行動も制限されました。それにより、たまったストレスをうまく発散できずに常にイライラしたり、不安感がいつまでたってもぬぐえずあまり眠れなくなったり…また、ストレスは自律神経を乱す原因になるため、放置すると免疫力も下がり、体の不調を招くことになります。
※本ページで紹介する情報は、2025年11月4日12時現在のものです。