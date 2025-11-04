11月3日（月）にデビューライブを開催し、華々しい船出を飾った8人組の新人アイドルグループ「http//i（ほっとぴー）」。メンバー全員が多くのファンを抱えるインフルエンサーのみで結成された本グループのSNS総フォロワー数は700万人を超える。

すでにアイドル業界で大きな注目を集める彼女たちは一体どんなグループなのか。メンバーのJUNNA（じゅんな）、YUNA（ゆうな）、NONOKO（ののこ）、RIRIKA（りりか）、MI-MI（みーみ）へのインタビューで、彼女たちの隠された内面と魅力に迫った。＜全2回の2回目＞

――それぞれインフルエンサーとして活動されていた皆さんですが、一緒に活動をしていくメンバーを知った時の第一印象を教えてください。

RIRIKA YUNAちゃんのことは元々SNSで知っていたので、初めて見た時に「本物だ…」って思いました。私たち同い年なんですけど、高校生の時から見ていた子だったからびっくりしましたね。

NONOKO 初めて会った時はあまり話してくれない雰囲気だったから人見知りなのかなって思った気がします。

YUNA 人見知りではないんですけど、可愛い人が好きだからみんなに対して緊張していたんだと思います。

――RIRIKAさんの第一印象はどうですか？

YUNA 私も元々知っていましたね。それこそアイドルをやるって決まってからメンバーを探している時に「RIRIKAちゃんいいと思う」って勧めるくらい可愛い子だと思っていました。

MI-MI キラキラしていて、すごいアイドルっぽい子だなって思いました。みんな可愛かったんですけど、その中でも特にアイドル感があって。第一印象ではすごく可愛かったですね。

RIRIKA え！ 今は違うの？

MI-MI 第一印象はアイドルでした（笑）。

RIRIKA 私はMI-MIと初めて会った時、すっぴんにショーパンでおっきいキャリーケース引きながら「おはようございます！」って来た時に「高校生だ…」って思いました。背もちっちゃかったし…。

一同 （笑）。

NONOKO 確かにちっちゃくて可愛かった印象あるかも。

RIRIKA 「絶対この子が最年少だな」って思って話したら私よりお姉さんでした（笑）。

MI-MI 敬語使ってね（笑）

――NONOKOさんはRIRIKAさん同様アイドルをされていたということは、お知り合いでしたか？

RIRIKA 知り合いじゃなかったです。初めて会った時に「アイドルやっていました」って自己紹介されて、その時の格好がすごくダンサーっぽかったからアーティスト系の子かなって。

NONOKO そんな変な格好していた（笑）？

RIRIKA でも似合っていたよ！

YUNA 私はJUNNAから「すごくダンスが上手な子」って聞いていて。その印象が強いですね。

JUNNA NONOKOちゃんとはダンスレッスンが一緒だったんです。だからダンス上手いのはもちろん、日々のレッスンを頑張っていることも知っているからこそ、一緒にやりたかったんです。

――最後にJUNNAさんに対してはどうですか？

JUNNA みんな褒めてね（笑）。

RIRIKA YUNAちゃんと一緒なんですけど、前からSNSで見ていたし、写真と実物がそのまんまだったからびっくりしました。あと、正直YUNAちゃんと見分けがつかなかったです（笑）。

MI-MI すごく肌が白いなって思いました。写真とか撮るとき隣にいたくないと思うくらい白いです。

NONOKO 私も肌が綺麗だなって思います。時々「透けている！？」って心配になる。

――知り合ってから現在まで一緒に過ごす時間も多かったと思いますが、第一印象との差が大きかった人はいましたか？

JUNNA 私はMI-MIちゃんかな。美人でスタイル良くてクールなコだと思っていたら意外にちっちゃくて。初対面の時にギャップを感じていたんですけど、話してみたらすごく話しやすくて意外でした。

MI-MI ほんとー！？ ちっちゃい子供のままの印象じゃなくてよかった。

NONOKO 私はRIRIKAかな。それこそ最初はあんまり喋らない子だとって思っていたけど、今じゃみんなの中でも一番喋る子なので。

YUNA ほんと一番話すよね（笑）。

RIRIKA 私はYUNAちゃん。意外だと思うけど、本当に変な子なんです。この前なんて全身真っピンクの服できたり、ランニング中の人みたいな格好できたり。

――私服が意外にもダサかったということですかね？

RIRIKA いや可愛いんですけど、可愛い日とダサい日の差がすごいんです（笑）。

YUNA それは少し自覚あって…。目立ちたがりなので、急に変な服着たくなる時があるんです。

NONOKO パジャマみたいな服で来る時もあるよね。

MI-MI サッカー少年みたいな時もあったな。

RIRIKA 冬の寒い時期に一人だけ半袖短パンの時もありました。

――急にいろいろ言われていますけど、YUNAさんが第一印象と差のあったメンバーはいますか？

YUNA 今日は仕事の都合でいないんですけど、SANGO（さんご）っていうメンバーがいて。実は昔から友達なんですけど、アイドル始まってから「全然性格違うじゃん」って思いました。元々すごいお姉さんで清楚なイメージだったのにメンバーみんなでいる時に急に踊り出すこととかあって、とにかく変な人なんだなって（笑）。

――SANGOさんの話が今出ましたけど、今回取材に来られなかったSANGO（さんご）さん、HEE HEE（ひひ）さん、RIHO（りほ）さんの3人を皆さんが紹介するとしたらどんな人ですか？

RIRIKA SANGOちゃんは不思議ですね。みんなで話し合いとか色々決めたりしている時に一人で急にイヤフォンしたと思ったら踊り出したりするんです。

NONOKO 行動が予想できないんですよ。この前は話し合っている時に一人だけ自撮りしていました。

MI-MI マイペースというか、自分をすごく持っている子だなって思います。

――次にHEE HEEさんはどうですかね？

一同 可愛いし、面白い。

NONOKO 天然というか、ホワホワしているイメージかな。

JUNNA みんなの癒し的なポジションだと思います。

――最後にRIHOさんはどうですか？

MI-MI すごく真面目でいい子です。

RIRIKA メンバーの中ではどっちかっていうと物静かな印象かも。

YUNA みんなに言ってばっかりだけど、いつ見ても可愛いなって思います。

スケジュールの都合上、残念ながら今回の取材に参加できなかったSANGO、HEE HEE、RIHOの3名も別途自己紹介と意気込みを教えてくれた。

SANGO 韓国出身のSANGOです！ JUNNAちゃんから誘われたのがきっかけでアイドルデビューすることになりました。正直悩みましたが、「人生は一度きり。きっと良い経験になるはず！」と思って、挑戦することにしました。グループとして忘れられない思い出をたくさん作りたいですし、多くの人に認めてもらえるエンターテイナーになれるよう全力で頑張ります！

HEE HEE 韓国出身のHEE HEEです。「http//i」は、まだ始まったばかりでぎこちないところも多いかもしれませんが、潜在能力は他のアイドルさんに負けないグループだと思います。アイドル活動を通して日本の皆さんにもたくさん知ってもらい、また応援してもらえたら嬉しいです。

RIHO 愛知県出身のRIHOです。私は普通に就職する予定で生活していたんですが、JUNNAちゃんからお誘いを受け、今しか挑戦できないチャンスを掴もうと思ってデビューすることを決めました。活動を通して、ファンの方に夢やパワーを届けられるような存在になりたいです。

オーディションは開催せず、メンバー自らSNSでスカウト実施。厳選されたビジュアルと拡散力を持った人材を集め、デビュー前から総フォロワー700万人という異例の注目度を誇る「http//i」。

多くのグループが生まれ、そして人知れず消えていくアイドル戦国時代の中、彼女たちの行先はまだ誰にもわからない。インターネット創世記に多くの人が感じたであろう不安と圧倒的な高揚感をアイドル業界で彼女たちが表現し、新時代を切り開いていくことを楽しみにしたい。

JUNNA

じゅんな 滋賀出身 日本生まれの韓国人でメンバーのYUNAとは双子。趣味は歌うこと、ボカロ、アニメ鑑賞。グループでの担当はVideo editor。担当カラーはNeon Emerald。そのほか最新情報は、公式X（@junnadayoo）、公式Instagram（@junnadayoo）にて

YUNA

ゆうな 滋賀出身 日本生まれの韓国人でメンバーのJUNNAとは双子。

趣味はデザインと韓国語を話すこと。グループ内での担当はGoods designer。担当カラーはNeon Pink 。そのほか最新情報は、公式X（@yunaunauna）、公式Instagram（@unaunayuuna）にて

NONOKO

ののこ 大分県出身 10年を超えるアイドル経験あり。趣味はお酒を飲むこと。グループ内での担当はAll-rounder。担当カラーはNeon Purple。そのほか最新情報は、公式X（@nontaso2525）、公式Instagram（@nontaso2525）にて

RIRIKA

りりか 青森県出身 趣味はポテチを食べること。グループ内での担当はCamerawork director。担当カラーはNeon Red 。そのほか最新情報は、公式X（@o2_ri24）、公式Instagram（@o2_ri24）にて

MI-MI

みーみ 大阪府出身 趣味はダンスとヘアメイク。グループ内での担当はMood maker。担当カラーはNeon Orange。そのほか最新情報は、公式X（@mimitabu__33）、公式Instagram（@mimitabu.33）にて

SANGO

さんご 韓国出身 趣味は日本を知ること。グループ内での担当はAll-rounder。担当カラーはNeon Blue 。そのほか最新情報は、公式X（@svn9o_ww）、公式Instagram（@svn9o._.ww）にて

HEE HEE

ひひ 韓国出身 趣味は生ビールとアニメを見ること。グループ内での担当はVisual membar。担当カラーはNeon White 。そのほか最新情報は、公式X（@h22heee）、公式Instagram（@h22.heee）にて

RIHO

りほ 愛知県出身 趣味は弟と遊ぶこと。グループ内での担当はVisual membar。担当カラーはNeon Cyan。そのほか最新情報は、公式X（@Rr__04x）、公式Instagram（@rr02_xx）にて

写真◎福田ヨシツグ