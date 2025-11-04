フリーアナウンサーの神田愛花（45）が4日。MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。自宅でのマイルールで驚かせる場面があった。

この日は「潔癖四天王VSズボラ大激論SP」として、芸能界屈指の潔癖性、バレーボール男子元日本代表で、日本バレーボール協会の川合俊一会長、モデルでタレントの鈴木奈々、「Kis―My―Ft2」二階堂高嗣、お笑いコンビ「宮下草薙」の宮下兼史鷹がゲスト出演した。

洗濯に関するルールをトークをする中、二階堂が「僕もこれ普通なんですけど、バスタオル、フェイスタオル、パンツ、靴下、Tシャツとかは全部分けてます。別で洗う」と説明。MCの「ハライチ」澤部佑が「バスタオルとフェイスタオルは一緒でいいじゃない」とツッコむも、二階堂は「違うんですよ。だからパンツと靴下を間違えて一緒に洗っちゃっていた時は、パンツ取り込んだら靴下一足出てきて。“うわ！”と思って、もう一回別で洗いました」と話した。

このトークで、澤部が「神田さんはどうです？」と振ると、神田は「いや、うちはもうだって、バスタオルは1人1枚ではありますけど、1週間は使うって決めてやってるんで」とキッパリ。「いやー！」「1週間」と悲鳴が上がる中、岩井勇気も「それは俺たちも嫌だから。それはこっちでも嫌なのよ」と苦笑。レギュラー陣も「チーム、チームじゃない」と声をあげる中、神田は「それはもう決めてますから」と胸を張った。