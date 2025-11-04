ヰ世界情緒の新曲「ラケナリアの夢」が、2026年1月より放送のTVアニメ『魔術師クノンは見えている』のオープニング主題歌に起用された。

本楽曲は、香椎モイミと再び制作を行ったもの。ヰ世界情緒ならではの繊細な感情表現と壮大なサウンドが融合し、心を揺さぶる一曲に仕上がっている。ヰ世界情緒は楽曲について「誰しもが内側に抱えるような沸々とした静かな闘志、迷いながらでも突き動かされる、そんな強さを描いた楽曲です。」と語っている。

本アニメは、WEB小説投稿サイト『小説家になろう』にて連載を開始したファンタジー作品。盲目の少年 クノンが、“魔術で新たな目を作る”という前代未聞の挑戦を通して成長していく姿が描かれている。

＜ヰ世界情緒 コメント＞

ヰ世界情緒です。

このたび、TVアニメ『魔術師クノンは見えている』の主題歌を歌わせていただくことになりました。「ラケナリアの夢」は、誰しもが内側に抱えるような沸々とした静かな闘志、迷いながらでも突き動かされる、そんな強さを描いた楽曲です。厳しい環境下や逆境の中でも、決して希望から目を背けることなく、成長を止めないクノンに寄り添うように歌いました。聴いてくださる皆さんの心の篝火を守り続ける、そんな楽曲になったらいいなと思っています。ぜひアニメと合わせて楽しんでいただけたら嬉しいです！

