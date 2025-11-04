プロ選手が選ぶ2025年の男女世界最強イレブンが決定！あのスター選手がいないと話題「完全に狂気の沙汰」

2025年も残り2か月ほどとなった。

そうしたなか、国際プロサッカー選手会（FIFPro）は、今年の年間ベストイレブンを発表した。いわば、同業者が選んだ現世界最強の11人だ。

『BBC』も、「FIFProのベストイレブンは、プロサッカー選手だけの投票で選出される唯一のグローバルアワード。今年は世界68カ国から26,000人以上の選手が投票した」と紹介している。

その最強イレブンがこちら。

・女子

GK：ハンナ・ハンプトン（チェルシー）

DF：ルシー・ブロンズ（チェルシー）、ミリー・ブライト（チェルシー）、リア・ウィリアムソン（アーセナル）、オナ・バチェ（バルセロナ）

MF：アイタナ・ボンマティ（バルセロナ）、アレクシア・プテジャス（バルセロナ）、ギズラーヌ・シェバク（アル・ヒラル）

FW：クロエ・ケリー（アーセナル）、バーブラ・バンダ（オーランド・プライド）、アレッシア・ルッソ（アーセナル）

女子バロンドール受賞者であるボンマティや長谷川唯と仲良しで知られるケリーらが選出。また、浜野まいかも所属する英リーグ6連覇中のチェルシーからは3人が選ばれた。

・男子

GK：ジャンルイージ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）

DF：アシュラフ・ハキミ（PSG)、フィルヒル・ファンダイク（リヴァプール）、ヌーノ・メンデス（PSG）

MF：コール・パーマー（チェルシー）、ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）、ペドリ（バルセロナ）、ヴィティーニャ（PSG）

FW：ラミン・ヤマル（バルセロナ）、キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）、ウスマヌ・デンベレ（PSG）

UEFAチャンピオンズリーグ初優勝を遂げたPSGから多くの選手が選出されている（ドンナルンマも当時はPSG所属）。

その一方、リヴァプールFWモハメド・サラーが落選したことも話題になっている。

サラーは日本代表MF遠藤航も所属するリヴァプールのエースであり、昨シーズンは公式戦52試合で34ゴール23アシストと活躍し、プレミアリーグ優勝にも大貢献した。

それだけにSNS上では「サラーがいないのは完全に狂気の沙汰」、「52試合で57得点に関与したサラーはどこ？」という声もある。

ただ、今シーズンのリヴァプールは不調で、ここまで公式戦5ゴールを記録しているサラーも影響力の低下が指摘されている。