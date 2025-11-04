この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【緊急】“辞める社員”が続出する会社の共通点5選。人手不足はこうして起きる――このタイトルで、社労士のたかこ先生が自身のYouTubeチャンネルで「離職率を下げるために今すぐできる事」を徹底解説した。



たかこ先生は、人手不足倒産が過去最多に増加している現状に触れつつ、「人がいないっていうよりは、辞めてしまうのが最大の問題になってるのよ」と現場のリアルに切り込む。そのうえで、「厚生労働省のデータで入社3年以内の離職率は中小企業で約4割」という衝撃の数字を紹介。「会社が“辞めない仕組み”を作れば人手不足は解消できる」と指摘した。



話題の中心は、実際に離職を防ぐための具体策。まず、辞める人の8割が「給料ではなく“人間関係と上司”が理由」と分析。たかこ先生は「賃金を上げても上司が理不尽だと意味がない」と繰り返し強調し、「経営者がまずやるべきことは、制度よりも現場を変えること」と訴えた。



続いて、離職防止の「5つの基本」を提唱。1つめは「俗人的な仕事をなくし、マニュアル化すること」。たかこ先生は「一人にだけ負担がかかる状況は負の連鎖が始まる一歩手前」とし、「動画マニュアルやチェックリストを導入するだけで誰でも仕事ができる環境が整う」と解説した。2つめは「1on1の面談で早期離職を防ぐ」こと。「上司と部下が普段から話すことで『今日はちょっと様子がおかしい』などのサインに気づける」と語り、月1回・10分程度のミニ面談導入を推奨した。



3つめは「評価制度をシンプルに」。これは「みんなが納得できるわかりやすい基準にし、正当に評価を与えることで『やる気とエンゲージメントが上がる』」とたかこ先生。4つめ「休みやすさの制度化」では、「上司が率先して休む、柔軟な休暇制度を導入することが離職防止に繋がる」と述べ、とくに子育てや介護中の従業員への配慮の重要性を明かす。



なかでもたかこ先生が「もしかしたら一番大事かもしれない」と強調したのが5つめの「感謝の仕組み化」。「感謝をちゃんと伝えることで離職率が半分以下になった会社もある」と引用し、「ありがとうを相手の目を見て伝える。これを習慣化してください」と熱烈に訴えた。



エンディングでは、「今伝えた5つの基本は一気にやらなくていいので社内で明文化し、まず明日から“感謝の言葉を習慣化”することから始めてみてほしい」と呼びかけ。「人が辞めない会社は、採用に困らない会社になる。採用広告に100万円かけるよりも、定着の対策に10万円かけてみて」と語った。さらに「継続は力なり、諦めなければ必ず達成できる」と、視聴者の背中を押しながら動画を締めくくった。