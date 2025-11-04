金なし、人なし、情報なしの中小企業。頭を使わない愚か者では絶対潰れる厳しい現実をお話しします。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「金なし、人なし、情報なしの中小企業。頭を使わない愚か者では絶対潰れる厳しい現実をお話しします。」と題した動画で、黒字社長・市ノ澤翔さんが最新の倒産状況と中小企業経営の本質について熱く語った。
冒頭、市ノ澤さんは「中小企業はお金も人脈も情報もなかなかないっていうのが現実で、ここを解決しない会社が多いから、結局倒産が増えてるんだよね」と指摘。2024年1月の倒産件数が701件（前年同月比22.9％増）と急増し、22ヶ月連続で前年を上回る厳しい数字が続いているデータを引用し、「本当にやばいよね」と危機感をあらわにした。
倒産が続く理由については「自分たちの課題が何かを分かってないからだよね」「大企業じゃないから仕方ない、で片付けて課題から目を背けている会社が多い」と指摘し、リソース不足は言い訳にならないと断言。大企業と比較し極端に少ない経営資源の中で生き残るためには「徹底的に頭を使って戦わなきゃいけない」「何も考えず日々をこなしているだけでは必ず行き詰まる」と喝を入れた。
経営資源を拡充するうえで、市ノ澤さんは「無料で手に入る情報だけではなかなか勝てない。お金を払ってでも勉強会やセミナー、人脈づくりに投資すべき」「使ったお金は必ず何倍にもなって返ってくるし、使わない方がもったいない」と自己投資の重要性を熱弁。「やってない人はその価値に気づかない。やってる人だけがどんどん伸びていくし、格差は広がる一方だよね」と格差社会の現状を警鐘した。
また、「ただ自分だけで囲い込まず、多様な人脈を持つことで“何でも応えられるドラえもん”になれる」と交流の大切さにも言及。得た知見や人脈が新たなビジネスにつながる事例を豊富に挙げ、「持てる資源は限られているが、頭と時間を徹底的に使い、大手が来られない領域で勝負し続けてほしい」とエールを送った。
ラストでは「やっぱり有料の情報はそれなりの価値がある。無料だけでやってるテイカーはうまくいかない」と断言。「今ある武器でどうやって勝つか頭を徹底的に使うことで、勝ち残る会社に成長できる」「このチャンネルを見ていれば、経営や財務も徐々に分かるようになる。倒産しない経営者になり、夢を叶えよう！」と熱く結んだ。
冒頭、市ノ澤さんは「中小企業はお金も人脈も情報もなかなかないっていうのが現実で、ここを解決しない会社が多いから、結局倒産が増えてるんだよね」と指摘。2024年1月の倒産件数が701件（前年同月比22.9％増）と急増し、22ヶ月連続で前年を上回る厳しい数字が続いているデータを引用し、「本当にやばいよね」と危機感をあらわにした。
倒産が続く理由については「自分たちの課題が何かを分かってないからだよね」「大企業じゃないから仕方ない、で片付けて課題から目を背けている会社が多い」と指摘し、リソース不足は言い訳にならないと断言。大企業と比較し極端に少ない経営資源の中で生き残るためには「徹底的に頭を使って戦わなきゃいけない」「何も考えず日々をこなしているだけでは必ず行き詰まる」と喝を入れた。
経営資源を拡充するうえで、市ノ澤さんは「無料で手に入る情報だけではなかなか勝てない。お金を払ってでも勉強会やセミナー、人脈づくりに投資すべき」「使ったお金は必ず何倍にもなって返ってくるし、使わない方がもったいない」と自己投資の重要性を熱弁。「やってない人はその価値に気づかない。やってる人だけがどんどん伸びていくし、格差は広がる一方だよね」と格差社会の現状を警鐘した。
また、「ただ自分だけで囲い込まず、多様な人脈を持つことで“何でも応えられるドラえもん”になれる」と交流の大切さにも言及。得た知見や人脈が新たなビジネスにつながる事例を豊富に挙げ、「持てる資源は限られているが、頭と時間を徹底的に使い、大手が来られない領域で勝負し続けてほしい」とエールを送った。
ラストでは「やっぱり有料の情報はそれなりの価値がある。無料だけでやってるテイカーはうまくいかない」と断言。「今ある武器でどうやって勝つか頭を徹底的に使うことで、勝ち残る会社に成長できる」「このチャンネルを見ていれば、経営や財務も徐々に分かるようになる。倒産しない経営者になり、夢を叶えよう！」と熱く結んだ。
関連記事
【大手なのになぜ？】誰もが知る企業のトイザらスでも大失敗して1度潰れた理由を解説！
なぜ9割以上の会社はお金がないのか？1割の成功する会社は何をやってるのか？10,000社見て答えが分かりました。
「借金0の方が良い！」はひどい勘違い！経営者が徹底的にB_Sを活用すれば、利益爆増し確実にキャッシュが貯まります。
チャンネル情報
中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun