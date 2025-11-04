WS連覇パレードで「3回目に向けて切り替えているので」

ドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスのダウンタウンでワールドシリーズ2連覇を記念したパレードを行った。大谷翔平投手は真美子夫人とともに登場。頭を“コツン”とするなど仲睦まじい様子に、ファンは「なんですかこの可愛い夫婦は」などとほっこりだ。

記念Tシャツを着用した大谷は、青いジャケットの真美子夫人と笑顔で声援を浴びた。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューでは「3回目に向けて切り替えているので」と意欲を示していた。

そんな中、大谷が真美子夫人の頭に笑顔で“コツン”とするシーンも。試合の際には一塁に出塁するとベースコーチと互いのヘルメットをぶつけ合うパフォーマンスを披露しているだけに、注目したファンも多かったようだ。

SNS上には「大谷選手が甘えてる!? 貴重な瞬間だ」「朝から幸せな気持ちだ」「ほんわかして心温まるね」「可愛いコツン」「朝起きたらこれで癒された〜」「大谷さん幸せそうで良き」「大谷くんがこんなにリラックスした表情で奥さんをからかうなんて、めっちゃほっこりするわ」などのコメントがあった。（Full-Count編集部）