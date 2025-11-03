第172回天皇賞・秋は2日、東京競馬場で行われ、1番人気のマスカレードボールが制覇。2023年のイクイノックス以来、史上6頭目の3歳馬Vを決めた。

鞍上のC.ルメール騎手は秋華賞、菊花賞に続くGI3連勝を飾り、天皇賞・秋は6勝目。直後の東京最終レースも勝利し、土日2日間で計10勝と大暴れだった。

■「完全に日本人じゃん」

■「メルシー！」からの「ありがとう！」

天皇賞秋2025「マスカレードボール」

天皇賞秋2025「メイショウタバル」

レース後、JRAの公式YouTubeは恒例のジョッキーカメラを公開。マスカレードボールに騎乗のルメール騎手にセットされた映像の声が反響を呼んでいる。スタート直後、外のクイーンズウォークに寄せられたセイウンハーデスが内へ切れ込み、マスカレードボールの前に入るとルメール騎手は「おー！おー！」と菅原明良騎手へ合図。「あーもう！」と不満を漏らした後、ポジションを上げ馬体を併せた時には「いるよ！」と声を荒げた。珍しく感情を露わにしたルメールに対しファンは「危ないって怒るのは仕方ないよ、馬も騎手も命がかかってる」「必要な掛け声だもんね」と理解を示し、一方で「独り言も日本語なの草」「完全に日本人じゃん」とルメールの言語力に驚いた様子。また、メイショウタバルと武豊騎手が牽引するペースに「おっそいわ～！」と前半1000m62秒0というスローペースに不満を漏らし、そのイントネーションには「まさかの関西弁（泣き笑）」「マジでただの関西のおっさんw」とファンも反応。ジャスト1000m地点だったこともあり、「ジョッキーの体内時計ってすげぇ」と驚きの声も上がった。最後の直線、マスカレードボールは最高速度が時速71.0キロにも到達し、上がり3F32秒3で差し切りV。ゴール後、ジョッキー仲間からの祝福の声には、2着ミュージアムマイルのC.デムーロ騎手に対し「メルシー！」、日本人ジョッキーには「ありがとう！」と言語を使い分け対応していた。また、菅原騎手からの「すみません」という言葉には「大丈夫」とノーサイドの姿勢を見せた。ウイニングランでは約7万5000人がひしめくスタンドの大歓声に「イエス！」と応えるルメール騎手だったが、直後、馬が別の方向へ歩き出したことに対してか「あかん」とも聞き取れる一幕も。引き上げ時には厩舎関係者やスタンドのファンから「さすが」の声が飛び交ったルメール騎手。レースでも流ちょうな日本語でも、競馬ファンを魅了した名手の快進撃はどこまで続くのか。