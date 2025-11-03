ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の末5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点に抑えた山本由伸投手がMVP。延長11回のマウンドでは相手打者へ敬意のジェスチャーを見せ、米ファンから喝采が送られている。

山本は4-4と同点の9回1死一、二塁から救援のマウンドへ。1点リードの11回、ゲレーロJr.を先頭打者に迎えた場面で、マウンド上の山本は、キャップのつばに指を当てるジャスチャーを披露。相手打者に対する敬意を示していた。

全米中継でも映っていたワンシーン。X上の米ファンからは称賛の声が上がっている。

「ヤマモトは品格があるよ」

「こういう瞬間があるから野球を好きになったんだ」

「敬意を大切にする日本の文化が大好きだ」

「規律と敬意を示すのは最高だよね」

「試合中には気づかなかったけど、これはクールだ」

「一流の選手だ」

山本はワールドシリーズだけで3勝。このポストシーズンを通じては5勝、防御率1.45という大活躍。ドジャースのワールドシリーズ連覇は、1998年から3連覇したヤンキース以来25年ぶりという偉業だった。



（THE ANSWER編集部）