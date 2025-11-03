◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース5―4ブルージェイズ （2025年11月1日 トロント）

ヨシノブが伝説となった。ドジャースは1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に延長11回の末に5―4で勝利し、98〜00年のヤンキース以来25年ぶり、今世紀初で球団にも初となる連覇を達成した。10月31日に先発した山本由伸投手（27）が同点の9回途中から志願の連投で零封してシリーズ3勝目を挙げ、日本選手では09年松井秀喜（ヤンキース）以来2人目のMVPを受賞。メジャー史に刻まれる235球となった。

両手を天高く突き上げ、山本は声にならない叫び声を上げた。5―4の延長11回1死一、三塁。カークのゴロをさばいた遊撃ベッツが二塁を踏み一塁転送で併殺を完成させると、全員が山本めがけて駆け出した。背番号18を中心に歓喜の輪が広がった。

「みんなが自分のところに来てくれた時は、今までで一番の喜びを感じた。涙も久しぶりにあふれてきた」

同点の9回1死一、二塁から連投で6番手として登板。最初の打者カークに死球を与え、満塁でも慌てなかった。バーショを二ゴロ、クレメントを中飛に抑えて絶体絶命のピンチを救った。11回も走者を背負ったが「最後に何を投げたかも思い出せない」と反撃を許さなかった。日本選手では松井秀喜以来、2人目のMVPを受賞。WSの胴上げ投手も13年の上原浩治以来2人目だった。今季5度目のシャンパンファイトは大谷に後ろから抱きかかえられた。その大谷は「彼が世界一の投手だと思っているし、チームもそう思っている。異論はないんじゃないかな」。世界で最高の賛辞だった。

WS3勝は01年ランディ・ジョンソン（ダイヤモンドバックス）以来24年ぶりで、全て敵地では史上初めて。伝説再現へのきっかけは、オリックス時代から師事するトレーナーの矢田修氏だった。前夜の第6戦で先発で6回、96球を投げて勝ち投手となり3勝3敗の逆王手とした。常識的に第7戦の出番はない。第6戦後に「1年間ありがとうございました」と同氏に感謝の言葉を伝えると「明日、ブルペン投球できるくらいには持っていこう」と思わぬ言葉を返された。

山本は直後に首脳陣に「第7戦に備えて治療を受けます」とメッセージを送信。覚悟を決めた。この日の午前中も治療を続けた。やり投げトレ、ブリッジ、3点倒立などで体の使い方も指導する矢田氏は「筋力に頼るから次の日（体が）動かない。彼はそうでないものを求めている。考えにくいと思うが、昨日より今日の方が良い」と語った。試合前に体の張りや動きを確認。「練習してみたら凄く感覚が良くて、本当に気づいたらマウンドにいた」と語るほど“無の境地”だった。

延長18回の死闘を制した第3戦で「中1日」で準備した経験も生きた。「何があるか分からないという気持ちで試合に合わせていこうとなった」。1年目の昨季は右肩痛で長期離脱したが、今季はチーム最多12勝を挙げ、ポストシーズン（PS）は6試合で5勝1敗、防御率1・45と獅子奮迅の活躍だった。

チームは179試合を戦い抜いた。山本は開幕投手であり、最後のマウンドにも立っていた。「限界を超えたというような感覚はない。一つ新しい自分がいけるんだという自信になった」。世界最高峰の舞台で3試合で世界を驚かせた235球。大リーグの歴史にまた新たな伝説が生まれた。（柳原 直之）

▼矢田修氏 結果論だと（今年は）低めの伸びが良くなった。これ発展途上で、来季にはもっと“おおっ！”というボールが完成すると思います。彼は純粋で素直。これはもう一番です。

▼園田芳大通訳 山本君、チームのみんなのおかげです。2年目でしたが、たくましいなって、凄い選手につかせてもらいました。（WS中は）寿命が縮まるかと思いました。

▼パドレス・ダルビッシュ（SNSで）山本君、いろいろと凄すぎた。

▽ジョンソンの伝説の連投 ダイヤモンドバックスのランディ・ジョンソンは、01年10月28日のヤンキースとのWS第2戦で3安打11奪三振の完封勝利。中5日で11月3日の第6戦に先発し、7回104球を投げて2失点で勝利投手になった。3勝3敗のタイに戻し、翌4日の第7戦は先発シリングの後を受けて1点ビハインドの8回途中に連投でマウンドへ。1回1/3を完全投球で封じると、9回に逆転サヨナラ勝ちして世界一に輝いた。ジョンソンはシリングと2人でMVPに。WS3勝、PS5勝も今回の山本と同じだった。