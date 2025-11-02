ÆüËÜOP¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³¥È¥Ã¥×5Æþ¤ê¡¡ÀÐÀîÎË¤¬´¶¤¸¤ë¡È¼Â¤ê¤Î½©¡É¡Ö¼«¸ÊÉ¾²Á¹â¤¯Á°¿Ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ã¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È ¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º ¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ªÆü¡þ2Æü¡þÀ®ÅÄ¥Ò¥ë¥º¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ7137¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡ä¼ó°Ì¡¦º´Æ£ÂçÊ¿¤È¤Î5ÂÇº¹¤òÄÉ¤¤¡¢5°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÀÐÀîÎË¤¬¡¢½øÈ×¤Î3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ê¤É¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï5ÂÇº¹¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥È¡¼¥¿¥ë15¥¢¥ó¥À¡¼¡¦5°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Áª¼ê²ñ¼çºÅ¤ÎÂç²ñ¤Ç2½µÁ°¤Î¡ÖÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡×3°Ì¤ËÂ³¤¯¡¢2»î¹çÏ¢Â³¥È¥Ã¥×5Æþ¤ê¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤ÏµÚÂèÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÝ¤Ü¤¦¤¤ò¿¶¤ê²ó¤¹ÀÐÀîÎË
¡Ö¤³¤ì¤¬½éÆü¡¢2ÆüÌÜ¤Ê¤é¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ºÇ½ªÆü¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÇÉ¼ê¤ÊÅ¸³«¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥é¥¦¥ó¥É¸å¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£1ÈÖ¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¼å¡¢2ÈÖ¤â3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢3ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë2ÂÇÌÜ¤ò¥Ù¥¿¥Ô¥ó¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Î3Ï¢Â³¡£µÕÅ¾¤ÎÍ½´¶¤âÉº¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¤¬12ÈÖ¤Ç¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ß¡£¥Ü¥®¡¼¤â¤Ê¤¤°ìÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£13ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤Û¤ÜOB¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¡£Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤Ï¡¢¤³¤³¤À¤±¤È¸À¤¨¤¿¡£¥ß¥É¥ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÀºÅÙ¤â¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢»õ¤¬¤æ¤¤Å¸³«¤ÎÃæ¤Ç¤â¾Ç¤é¤º¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤âÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¡Ö°ìÆü1ÂÇ¡¢2ÂÇ¤¯¤é¤¤¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£100ÅÀ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢70¡Á80ÅÀ¤¯¤é¤¤¤Î¥´¥ë¥Õ¤¬4Æü´Ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é¤ÎÄ¾¶á¤Î8¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢Á°¿Ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤³¤ì¤¬º£¡¢ÀÐÀî¤¬´¶¤¸¤ë¸½¾õ¡£¤³¤³¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Ã¥È¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í½´¶¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡È¾åÀÑ¤ß¡É¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«Éé¤Ï¤¢¤ë¡£¥¯¥í¥¦¥°¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë1Ç¯¤À¤¬¡¢¼Â¤ê¤ò¼Â´¶¡£Ä¹Ã»¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥×¤òÁÀ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¤êÄ´»Ò¤ÎÃæ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬Â³¤¯½©¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Íè½µ¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖACN¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡Ê6¡Á9Æü¡¢»°ÌÚ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤È¿ô»ú¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÍÆ¡¢É¾²Á¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥¹¤Î»ÅÊý¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Íè½µ¤â¡¢¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð»Ä¤ê5»î¹ç¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤â¼«¤º¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È ¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º ¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¾å¤êÄ´»Ò¡© ÀÐÀîÎË¤Îº£µ¨À®ÀÓ
¡ãLIVE¡ä»³²¼ÈþÌ´Í VÁè¤¤¡ª¡¡ÊÆ½÷»Ò¥¹¥³¥¢Â®Êó
½÷»Ò¤â½éÍ¥¾¡¡ª¡¡»°É©ÅÅµ¡¥ì¥Ç¥£¥¹ ºÇ½ªÀ®ÀÓ
¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡ª¡¡Ä¾ÀþÅª¤Ê¥Õ¥§¡¼¥¹¥¢¥ó¥°¥ë¤ËÃíÌÜ¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¡Ö¤³¤ì¤¬½éÆü¡¢2ÆüÌÜ¤Ê¤é¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ºÇ½ªÆü¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÇÉ¼ê¤ÊÅ¸³«¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥é¥¦¥ó¥É¸å¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£1ÈÖ¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¼å¡¢2ÈÖ¤â3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢3ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë2ÂÇÌÜ¤ò¥Ù¥¿¥Ô¥ó¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Î3Ï¢Â³¡£µÕÅ¾¤ÎÍ½´¶¤âÉº¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¤¬12ÈÖ¤Ç¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ß¡£¥Ü¥®¡¼¤â¤Ê¤¤°ìÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£13ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤Û¤ÜOB¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¡£Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤Ï¡¢¤³¤³¤À¤±¤È¸À¤¨¤¿¡£¥ß¥É¥ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÀºÅÙ¤â¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢»õ¤¬¤æ¤¤Å¸³«¤ÎÃæ¤Ç¤â¾Ç¤é¤º¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤âÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¡Ö°ìÆü1ÂÇ¡¢2ÂÇ¤¯¤é¤¤¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£100ÅÀ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢70¡Á80ÅÀ¤¯¤é¤¤¤Î¥´¥ë¥Õ¤¬4Æü´Ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é¤ÎÄ¾¶á¤Î8¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢Á°¿Ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤³¤ì¤¬º£¡¢ÀÐÀî¤¬´¶¤¸¤ë¸½¾õ¡£¤³¤³¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Ã¥È¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í½´¶¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡È¾åÀÑ¤ß¡É¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«Éé¤Ï¤¢¤ë¡£¥¯¥í¥¦¥°¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë1Ç¯¤À¤¬¡¢¼Â¤ê¤ò¼Â´¶¡£Ä¹Ã»¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥×¤òÁÀ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¤êÄ´»Ò¤ÎÃæ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬Â³¤¯½©¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Íè½µ¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖACN¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡Ê6¡Á9Æü¡¢»°ÌÚ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤È¿ô»ú¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÍÆ¡¢É¾²Á¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥¹¤Î»ÅÊý¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Íè½µ¤â¡¢¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð»Ä¤ê5»î¹ç¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤â¼«¤º¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È ¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º ¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¾å¤êÄ´»Ò¡© ÀÐÀîÎË¤Îº£µ¨À®ÀÓ
¡ãLIVE¡ä»³²¼ÈþÌ´Í VÁè¤¤¡ª¡¡ÊÆ½÷»Ò¥¹¥³¥¢Â®Êó
½÷»Ò¤â½éÍ¥¾¡¡ª¡¡»°É©ÅÅµ¡¥ì¥Ç¥£¥¹ ºÇ½ªÀ®ÀÓ
¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡ª¡¡Ä¾ÀþÅª¤Ê¥Õ¥§¡¼¥¹¥¢¥ó¥°¥ë¤ËÃíÌÜ¡Ú¼Ì¿¿¡Û