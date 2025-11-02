チーム4勝のうち3勝を挙げる活躍を同僚も称賛

【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を制し、今世紀初のシリーズ連覇を達成。3勝目を挙げて胴上げ投手となり、シリーズMVPに輝いた山本由伸投手に対し、試合後にフレディ・フリーマン内野手は「言葉が見つからないよ」と大絶賛した。

山本は第2戦では9回1失点で完投勝利、第6戦でも6回96球を投げて勝利投手になると、第7戦では「中0日」で9回途中から登板。延長11回までを無失点で投げ抜いて勝利投手となる大車輪の活躍を見せた。

優勝決定直後、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに対し、フリーマンは「言葉が見つからないよ。正真正銘、インクレディブルだった。言葉にできないよ」と称賛の言葉を繰り返した。チームを何度も救った力投に「あの男は昨日登板したんだよ。ワールドシリーズで3勝したんだ。完全に驚異的だよ。なんてことだ。ヨシノブ。スミス。ありがとう」と、捕手のスミスを含めて感謝の言葉を贈った。

山本はワールドシリーズは3登板で3勝0敗、防御率1.02、15奪三振。日本人選手がワールドシリーズMVPに輝いたのは、2009年の松井秀喜氏（ヤンキース）以来、史上2人目。ワールドシリーズ3勝を挙げてMVPは、2001年のWSでランディ・ジョンソン氏（ダイヤモンドバックス）以来24年ぶりの快挙となった。（Full-Count編集部）