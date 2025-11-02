年金の繰上げ受給は損をするって本当？ 貯金がほとんどなく、定年後60歳からの受給を検討していますが、65歳から受け取る場合と比べてどれくらい変わりますか？

「繰上げ受給」とは何か：制度のポイント

年金 を受け取りたい」と考えて、60歳からの受給＝“繰上げ受給”を検討されている方もいるでしょう。 一方で、「本当に繰上げ受給は得なのか？ 65歳から普通に受給した方がよいのでは？」という疑問も湧きます。実は、繰上げ受給には「受け取り開始が早くなる代わりに、生涯にわたって 年金 額が減る」という制度的なデメリットがあります。 この記事では、貯金がほとんどないという状況を前提に、60歳から 年金 の受給を開始した場合と65歳から開始した場合でどれくらい 年金 額が変わるかを、制度の仕組みや簡易シミュレーションを交えて分かりやすく解説します。

まず、「繰上げ受給」とは本来65歳から受け取るはずの年金を、希望すれば60歳～65歳になるまでの間に繰り上げて受け取れるようにする制度です。対象となるのは老齢基礎年金や老齢厚生年金で、所定の手続きを行うことで受給を早めることが可能です。

ただし、繰り上げる代わりに年金額は減額され、いったん繰上げ請求を行うと、減額された年金額は一生変わりません。減額率は、生年月日が昭和37年4月2日以降の人の場合、1ヶ月繰り上げるごとに0.4％、つまり60歳で繰上げ受給をした場合、65歳から受け取る額と比べて24％も減る計算になります。

例えば、65歳から年額200万円の年金を受け取る人が60歳で繰上げ受給をした場合、その年金額は152万円に減ります。

このように、早く受け取る代わりに「毎年の受給額がずっと少なくなる」というのが繰上げ受給の特徴です。早くもらえる安心感と、将来的な総受給額のバランスをどう考えるかがポイントになります。



60歳で受給開始した場合と65歳で受給開始した場合の具体的な比較シミュレーション

ここでは具体的なモデルケースとして、65歳から年額200万円の年金を受け取る場合を想定して比較してみます。繰上げ受給をして60歳から受け取ると、先述のとおり年額は152万円になります。

この2つを比べたとき、まず65歳から受給を始めた場合、80歳までに受け取る総額は15年間×200万円で3000万円です。一方、60歳から受け取り始めた場合は、20年間×152万円で3040万円のため、ほとんど差はありません。

ただし、90歳まで長生きした場合はどうでしょうか。65歳受給開始なら25年間で5000万円、60歳受給開始だと30年間で4560万円です。このように長生きすればするほど、減額された年金額の影響が大きくなり、65歳受給開始の方が総額では得になります。

60歳～64歳の間に年金をもらえるというメリットは確かにありますが、その分、生涯の受給額が減るというデメリットも抱えることになります。目先の生活を支えるのか、将来の安定を重視するのか、自分に合った選択が必要です。



まとめ：貯金が少ない状況で考えるべきポイント

定年後すぐに年金を受け取りたいと思う背景には、やはり「貯金が少なく、収入がない期間が不安」という事情があるはずです。確かに、60歳から繰り上げて年金を受け取ることで生活が安定するというメリットはありますが、その分、毎年の受給額が減り、その影響は一生続きます。

さらに、繰上げ請求は原則として取り消すことができません。一度申請してしまうと、状況が変わっても年金額を戻すことはできないため、慎重な判断が求められます。

就労の可能性も判断材料のひとつです。60歳以降も働くことができれば、収入を得ながら年金の受給を待つという選択肢もあります。実際には健康状態や雇用環境によっては難しいかもしれませんが、働ける場合は65歳まで受給を遅らせることが、将来的な安心につながる可能性があります。

一方で、健康に不安があり長く働く見通しが立たない、あるいは生活費をまかなう手段が他にないという状況であれば、60歳からの繰上げ受給は現実的な選択肢です。早くから一定の収入が得られることで、生活の不安を軽減できます。

結論として、繰上げ受給は「損か得か」という単純な判断ではなく、「自分の状況にとってどうか」という視点が大切です。今後の収入の見込み、健康状態、支出の計画などを踏まえ、自分にとってベストなタイミングを見極めましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー