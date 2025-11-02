TBSは2日、「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）が来年の3月をもって放送終了すると発表した。

この日の生放送のエンディングでMCを務める和田アキ子が「『「アッコにおまかせ！』はおかげさまで先月40周年を迎えました。私はずっと前からこの番組に関しては自分なりに、しっかりと区切りをつけたいと思っておりました。そして40周年を目標にしておりましたが、迎えることができて。あ、これが一番いいタイミングだなと思って。今日発表させていただきます」と話した。

続けて「来年の3月をもって終了とさせていただきます」と報告した。

「本当に今までやってこれたのは、スタッフの皆さんはもちろんですけれども、出演してくださった準レギュラーの皆さん。そして何より日曜日のお昼、11時45分にこのチャンネルに合わせてくださった視聴者の皆さんのおかげだと深く感謝しております」と言い、「40年間、本当にありがとうございました」と声を震わせ深々と頭を下げた。

「これからは1回1回を大切に、皆さんと明るく、楽しくお届けしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします」と再度頭を下げ、「長い間、ありがとうございました」と締めくくった。

40年は大変な年数だと言われると「もうね、4って数字、日本ってあまり言わないですけれども、40周年やれたらカッコいいなあって自分の中で思っていたんです」と和田。

「本当に皆さんに楽しいパーティーもしていただいて。特番もやっていただいて。その時に言いたかったんですけれども、私、あんまり、今でもそうなんですけれども、こういうことを言うと、泣いちゃう癖があるんで。私の泣き方はみんな引くんですよ」と冗談めかして笑ってみせた。

「でも本当に、きょうここにいる皆さんも、おかげさまでありがとうございました。何度も言います。見てくださった視聴者の皆さん、ありがとうございます」と改めて語ると、「和田アキ子いなくなるわけじゃないですよ。まだ歌も頑張りますし、明るく楽しく生きていきたいと思っております」と前を向いた。

最後には「3月までですから。本当に明るくお届けしたいと思います」と力を込めた。

番組は1985年10月6日から放送を開始、和田は初回から司会を務めていた。