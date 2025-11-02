26年前、名古屋市西区で主婦の女性を殺害したとして69歳の女が逮捕された事件で、警察が、去年から事件の関係者を洗い直していたことがわかりました。

【写真を見る】安福久美子容疑者（69）を送検 名古屋・主婦殺害事件 警察は去年から捜査対象者洗い直し…再捜査対象に安福容疑者も

けさ送検された名古屋市港区のアルバイト、安福久美子容疑者（69）は、1999年、名古屋市西区のアパートで、主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首などを刃物で刺して殺害した疑いがもたれています。

事件は長らく未解決でしたが、警察は去年捜査対象者を洗い直し、改めて必要と判断した数百人にDNAの提出などを求める再捜査を進めていて、そのうちの1人が安福容疑者でした。

高羽奈美子さんの夫、悟さん

「これが容疑者ですね」

安福容疑者は高羽さんの夫、悟さんの高校の同級生で、同じソフトテニス部に所属していました。

高羽奈美子さんの夫、悟さん

「安福容疑者とは、ほとんど会話した記憶がない。いまだに信じられない」

悟さんは当時、安福容疑者から好意を寄せられていたということで、警察は、直接面識のない高羽さんを狙った動機を調べています。