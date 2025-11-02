43歳で無期限休業…メディアから姿を消した“川越シェフ”が、20代女性経営者の説得で「YouTubeデビュー」を決めた理由
2010年代、“イケメンシェフ”としてお茶の間を席巻した川越達也氏（52歳）が、再び動き出した。
人気絶頂のなか、テレビから忽然と姿を消して約8年。’23年、YouTubeチャンネル『川越シェフだよ。』で表舞台にカムバックを果たした。現在、チャンネル登録者数は17万人（サブチャンネル２万人）を突破。レシピ動画はもちろん、AIとの料理対決や体を張ったロケ企画など、エンタメ性の高い発信で注目を集めている。
その裏で“再始動”を仕掛けたのが、YouTubeの企画・制作を手掛ける株式会社7thの若き社長、荒木菜佳氏（28歳）だった。
「自分にはお金も経験もない。でも、人生をかけるので一緒にYouTubeをやってください」
当時26歳。動画づくりの知見はおろか、料理経験すらなかった荒木氏のこの一言が、川越氏の心を動かした。世代もキャリアもまったく異なるふたりは、ビジネスパートナーとしてタッグを組み、第二章のステージへと進む。
今回は川越氏と荒木氏のふたりに、出会いから現在までの歩みを尋ねた。
◆公式サイトから打診するも「お断り」……からの逆転劇
ーー荒木さんは26歳で脱サラされ、いまの会社を起業されたそうですね。それまでの経緯を教えてください。
荒木：小さいころから、なんとなく“社長になること”が夢で。中学生のときには、タイムカプセルにもそう書いたくらいです。でも、大学で就活の時期がきて将来をちゃんと考えたとき、「アルバイト以外でお金を稼いだこともないのに社長になりたいなんて、さすがにお花畑すぎるな」と冷静になって。そこから、あえて厳しいと評判の人材系の営業会社に入りました。社会の仕組みやビジネスの基本をみっちり叩き込まれて、27歳くらいのときに「とにかくワクワクしたい！」という気持ちだけで起業。我ながら、なかなか無謀でしたね（笑）。
ーー事業を考えるなかで、なぜ川越さんに声をかけようと思ったのですか？
荒木：起業の準備をしていたとき、たまたま飲み屋で芸能関係のマネージャーさんと知り合って、いろいろ話を聞かせていただいたんです。それがきっかけで、「エンタメを仕事にしたい」と思うようになって。起業して最初の3日間くらい、エンタメのことをずっと考えていたら、ふっと川越さんの顔が浮かんできた。ほんと、直感でした。
川越：僕くらいなら、簡単に誘えると思ったんだよね（笑）？
荒木：そんなわけないじゃないですか（笑）。私は思い立ったらすぐ行動するタイプなので、そのまま川越さんの公式サイトから「YouTubeやりませんか」とメッセージを送りました。返事がなかったので何度も送り続けていたら、ある日、「電話で話がしたい」と連絡が来たんです。「ついに想いが伝わった！」と思ったら、まさかの1時間にわたる直々のお断りで……。でもそのあと、「お礼に」と食事に連れていっていただけることになったんです。
川越：だって、何度も何度もメッセージを送ってきて、本当にしつこいんだもん（笑）。でも、熱意は伝わってきたから、「やらない」ってことは自分の口できちんと伝えなきゃなと思って電話しました。せめて、YouTubeをやっているお友だちのシェフを紹介できたらと、そのお店に連れていったんです。
荒木：そんなことも知らず、私は「会えたらこっちのもんだ！」くらいに思っていました。だから気合を入れて、YouTubeの可能性を一生懸命プレゼンしたんです。でも、川越さんはずっと「うん、うん」とうなずくだけで、まったくいい反応がなくて。
川越：わざわざ僕を選んでくれたわけだから、ちゃんと話を聞かなきゃ失礼でしょう。でも、オープンから終電がなくなるまで、まさか8時間も話をされるなんて思ってもみなかった（笑）。
人気絶頂のなか、テレビから忽然と姿を消して約8年。’23年、YouTubeチャンネル『川越シェフだよ。』で表舞台にカムバックを果たした。現在、チャンネル登録者数は17万人（サブチャンネル２万人）を突破。レシピ動画はもちろん、AIとの料理対決や体を張ったロケ企画など、エンタメ性の高い発信で注目を集めている。
「自分にはお金も経験もない。でも、人生をかけるので一緒にYouTubeをやってください」
当時26歳。動画づくりの知見はおろか、料理経験すらなかった荒木氏のこの一言が、川越氏の心を動かした。世代もキャリアもまったく異なるふたりは、ビジネスパートナーとしてタッグを組み、第二章のステージへと進む。
今回は川越氏と荒木氏のふたりに、出会いから現在までの歩みを尋ねた。
◆公式サイトから打診するも「お断り」……からの逆転劇
ーー荒木さんは26歳で脱サラされ、いまの会社を起業されたそうですね。それまでの経緯を教えてください。
荒木：小さいころから、なんとなく“社長になること”が夢で。中学生のときには、タイムカプセルにもそう書いたくらいです。でも、大学で就活の時期がきて将来をちゃんと考えたとき、「アルバイト以外でお金を稼いだこともないのに社長になりたいなんて、さすがにお花畑すぎるな」と冷静になって。そこから、あえて厳しいと評判の人材系の営業会社に入りました。社会の仕組みやビジネスの基本をみっちり叩き込まれて、27歳くらいのときに「とにかくワクワクしたい！」という気持ちだけで起業。我ながら、なかなか無謀でしたね（笑）。
ーー事業を考えるなかで、なぜ川越さんに声をかけようと思ったのですか？
荒木：起業の準備をしていたとき、たまたま飲み屋で芸能関係のマネージャーさんと知り合って、いろいろ話を聞かせていただいたんです。それがきっかけで、「エンタメを仕事にしたい」と思うようになって。起業して最初の3日間くらい、エンタメのことをずっと考えていたら、ふっと川越さんの顔が浮かんできた。ほんと、直感でした。
川越：僕くらいなら、簡単に誘えると思ったんだよね（笑）？
荒木：そんなわけないじゃないですか（笑）。私は思い立ったらすぐ行動するタイプなので、そのまま川越さんの公式サイトから「YouTubeやりませんか」とメッセージを送りました。返事がなかったので何度も送り続けていたら、ある日、「電話で話がしたい」と連絡が来たんです。「ついに想いが伝わった！」と思ったら、まさかの1時間にわたる直々のお断りで……。でもそのあと、「お礼に」と食事に連れていっていただけることになったんです。
川越：だって、何度も何度もメッセージを送ってきて、本当にしつこいんだもん（笑）。でも、熱意は伝わってきたから、「やらない」ってことは自分の口できちんと伝えなきゃなと思って電話しました。せめて、YouTubeをやっているお友だちのシェフを紹介できたらと、そのお店に連れていったんです。
荒木：そんなことも知らず、私は「会えたらこっちのもんだ！」くらいに思っていました。だから気合を入れて、YouTubeの可能性を一生懸命プレゼンしたんです。でも、川越さんはずっと「うん、うん」とうなずくだけで、まったくいい反応がなくて。
川越：わざわざ僕を選んでくれたわけだから、ちゃんと話を聞かなきゃ失礼でしょう。でも、オープンから終電がなくなるまで、まさか8時間も話をされるなんて思ってもみなかった（笑）。