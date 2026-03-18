2010年代に数々のテレビ番組に出演し、「イケメンシェフ」として一世を風靡した料理人・川越達也さん（53）が自身のXを更新。近影が話題となっています。【写真】「ふっくらした」→「太ってないっつーの」川越達也さんの近影「どーこだ」という文とともに、4枚の写真をアップ。木陰から少しだけ身を出して、何とも言えない謎の表情でカメラに視線を向ける川越シェフが登場しており、カメラのズームを徐々にアップして顔面に近づ